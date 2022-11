Para un 6% la principal dificultad del país es la falta de empleo, mientras que para un 4% el mayor problema es el alza de precios. | Fuente: Andina

La crisis económica que viven los peruanos es el principal problema del país, según un sondeo de Datum.

Para un 32%, o tres de cada 10 peruanos, la mala situación económica es su principal preocupación, seguido de la corrupción (23%), la inseguridad (13%) y la crisis política (11%).

Asimismo, un 6% señala que la principal dificultad del país es la falta de empleo, mientras que para un 4% el mayor problema es el alza de precios.

¿La situación es tan compleja?

Recientemente el ex ministro de Economía, Waldo Mendoza, señaló que ante las limitaciones que pone la incertidumbre política al despegue de la inversión privada "el Perú del 2022 se parece mucho al Perú de fines de los 80".

En una entrevista con el diario Gestión, Mendoza indicó que la situación política está nublando el horizonte.

"A fines de los 80, los empresarios no sabían cómo iban a estar en uno, dos o cinco años. Ahora ni los empresarios ni nosotros sabemos cómo va a estar el Perú en el siguiente semestre. Eso es un atentado contra la inversión", dijo.

Pero, ¿qué tanto de cierto tienen estas declaraciones? El ex ministro de Economía, Alonso Segura, consideró que en cuanto al entorno para inversión, no se veía un nivel de incertidumbre tan alto desde el primer gobierno de Alan García. Sin embargo, señaló que a nivel general la situación económica no se acerca a la crisis que se vivió en los 80.

"No existe por lo menos por ahora el caos económico ni el deterioro severo de fundamentos económicos, tampoco tenemos desabastecimiento, la inflación es importada y está en sus niveles más altos de los últimos 20 años, pero no es hiperinflación”, comentó.

Cabe mencionar que, según el Banco Central de Reserva (BCR), la economía peruana tendrá un crecimiento de 3% al cierre de este año.