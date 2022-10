El Perú quedó en el penúltimo puesto de una lista de ocho países. | Fuente: Andina

El Perú quedó en el penúltimo puesto de una lista de ocho países, donde se midió el índice de inclusión financiera de sus habitantes. El estudio es de Credicorp hecho por Ipsos y coloca a nuestro países después de Panamá, Chile, Argentina, Ecuador, Colombia, México, pero antes de Bolivia.

Según el estudio, el Perú alcanzó 39.8 %, lo que significa un incremento de 2 puntos frente al mismo estudio del 2021, donde el índice llegó a 37.9 %.

¿Cuántas personas acceden al sistema financiero en el país?

Según la encuesta, si bien hay un bajo acceso, el conocimiento de los productos financieros se elevó. De esta manera, se destaca que los peruanos conocen en promedio siete de estos servicios y el 37 % llega hasta 10. Las herramientas más utilizadas son las tarjetas de crédito, las cuentas de ahorro y las billeteras móviles, las últimas son usadas por el 49 % diariamente o varias veces a la semana.

Por otro lado, solo el 36% de peruanos cuenta con al menos un producto financiero. De manera complementaria, 7 de cada 10 peruanos no cuenta con productos de crédito en una entidad formal.

¿Por qué no acceden al sistema financiero?

Para el 65 % de peruanos, hay barreras que impiden el acceso al sistema financiero, uno de ellos es la falta de ingresos, otro factor es el desinterés en el sistema y el tercero es la percepción de no necesitarlo.

Sin embargo, también se detectó una coincidencia entre la inclusión financiera con el acceso a internet, pues quienes cuentan con este servicio duplican el puntaje en el ranking con respecto a quienes no tienen, la cifra a nivel regional es de 48.5 versus 24 puntos, y en el Perú es de 44.7 versus 25.4. Una figura similar se repite en cada país.

Dimensión uso

De acuerdo con el IIF, en el lapso de un mes, el 74% de los peruanos no utiliza productos financieros (por ejemplo, tarjetas de débito o crédito) para hacer transacciones básicas. Este porcentaje solo es superado en Bolivia, con 83%. En general, el efectivo sigue siendo la prioridad en cuanto a modalidades de pago de los peruanos para la compra de insumos como alimentos o productos del hogar (más del 90% de personas indicó usar efectivo para estas acciones). No obstante, el IIF evidencia un gran crecimiento en cuanto al uso y conocimiento de las billeteras móviles, que ahora figuran en el segundo puesto en cuanto a modalidades de pago en un gran número de categorías, superando a las tarjetas de crédito y débito. El Perú es el único en donde ocurre una situación así.

Por otro lado, en el Perú un importante 73% indicó que no ahorró nada en el último año. Y del 27% que sí lo hizo, 11 pp. guarda el dinero en algún lugar de su hogar. El principal motivo (y que triplica al segundo puesto) expuesto según el estudio es que los ingresos no alcanzan para el ahorro. Luego siguen respuestas en las que los encuestados afirman que no les interesa o no necesitan ahorrar.

A nivel regional, la dimensión de uso tiene un puntaje promedio de 29.2. El ranking lo encabeza Chile con 46.8, seguido de Panamá (41.7), Argentina (38.3), Ecuador (30.8), Colombia (25.2), México (26.5), Perú (22.0) y Bolivia (19.9).