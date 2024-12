La quinua orgánica peruana ingresará a la Unión Europea sin controles adicionales desde 2025

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

La Unión Europea (UE) excluyó a la quinua orgánica peruana de su lista de productos orgánicos sujetos a controles adicionales, por lo que ingresará desde el próximo año a este bloque comercial, informó la Asociación de Exportadores (Adex).



El gerente de Exportaciones de Adex, Diego Llosa Velásquez, explicó que, desde marzo del año pasado, propiciaron reuniones y gestiones entre sus asociados y autoridades peruanas para conseguir esta medida.



“Ahora vemos los buenos resultados, pues esta exclusión beneficiará directamente a los agricultores nacionales”, indicó.



Desde el 2015, la Unión Europea implementó controles adicionales a este grano andino ante la presencia de residuos de plaguicidas, lo que representaban un enorme desincentivo al exportador peruano e importador europeo, sobre todo por las posibles confiscaciones.



Llosa Velásquez señaló que este anuncio facilitará también los despachos de otros productos orgánicos como el limón, la granada y el café, que también salieron de la lista de controles adicionales. “Para el 2025 solo 2 productos orgánicos peruanos estarán sujetos a controles adicionales (plátano y jengibre), lo que constituye una mejora en comparación a los 5 del 2024”, detalló.



Aumento de envíos

Precisó que, entre enero y septiembre de este 2024, los envíos de quinua orgánica peruana al mundo ascendieron a US$ 50 400 000, siendo los principales destinos EE. UU. (US$ 31 millones), Canadá (US$ 4 millones) e Italia (US$ 2 600 000).

La principal presentación exportada fue en grano, que representó el 98.3 %. La cifra de estos 9 meses ya superó al total alcanzado en el 2023 (US$ 29 millones).



Según cifras del Sistema de Inteligencia Comercial Adex Data Trade, entre enero y octubre las exportaciones totales de quinua (convencional y orgánica) ascendieron a US$ 107 millones, llegando a 68 países.