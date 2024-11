BCR: "En varios niveles del Ejecutivo y el Congreso no se entiende la importancia del déficit fiscal"

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

En este tercer día de CADE Ejecutivos 2024, Julio Velarde, presidente del Banco Central de Reserva (BCR), conversó con Fernando Carvallo y dio a conocer su opinión sobre el crecimiento económico y las acciones del Gobierno que se realizaron en los últimos años.

"Se ha metido prudencia fiscal en la mayor parte de los años que es importante. Es cierto que el déficit está bastante alto, incluso un factor que limita rápidas reducciones de la tasa de intereses es que el gasto público está creciendo demasiado rápido y debe controlarse. Si sigue esta tendencia puede ser preocupante y en Perú hemos visto lo que puede pasar si se descontrola. Hay que tenerlo claro", dijo al iniciar.

"Estas memorias de lo que hemos sufrido, la inflación y el desorden fiscal, se van perdiendo con el tiempo. Hemos presentado una inestabilidad grande a lo largo de los años y alguna gente más nueva que no tiene la experiencia política suficiente, parece que no la valora. Lo digo porque en varios niveles del Ejecutivo y el Congreso me da la impresión de que no se entiende la importancia del déficit fiscal. Es un factor fundamental", agregó.

¿En qué estado se encuentra la economía peruana?

Julio Velarde también se refirió a la inflación, destacando que "en este momento está en 2 %. Puede que suba ligeramente este mes, siempre por comparación a noviembre año pasado que fue negativa. Está muy controlada y yo diría que lo que queda este año al próximo año va a fluctuar alrededor de 2 % que es nuestra meta".

Bajo este marco, indicó que la inflación que se presentó en el 2021 y 2022 en todo el mundo, está controlada, pero no descarta que haya algún otro evento que cause inflación.

Este resultado se debe a varios factores, entre ello, porque se ha "conseguido cierta credibilidad que hace que no tengamos que subir tanto la tasa de interés para controlar la inflación".

Adicional a ello, se refirió al crecimiento económico: "en las condiciones actuales, cuanto crecerá la economía este año o el siguiente, estamos al 3 % que también no es observable, es una estimación, obviamente si se hacen las reformas, el crecimiento será de 5 % o más".

Julio Velarde resaltó que, en el último ciclo, el Perú ha crecido más que el resto de Sudamérica, pero hubo una ralentización de crédito continúo y uno de los factores sería la inestabilidad política.

¿Qué reformas son necesarias para crecer más del 3 %?

El presidente del BCR señaló que se deben realizar reformas en todos los campos.

"Son las condiciones iniciales de un país. Partimos de un nivel de educación más bajo, frente a lo que había en Estados Unidos. Yo diría reformas en casi todos los campos. Se ha tratado la parte política, pero no podemos mantener esta inestabilidad porque la percepción de inestabilidad a fuera es mayor que la que existe el país. Ya casi patética, nos ven como que podemos sacar presidentes en cualquier momento. E una imagen bastante negativa", rescató.

Adicional a ello, mencionó que "sin Poder Judicial confiable y predecible, obviamente hay una dificultad para inversión". También, se refirió a la tributación.

"Debemos frenar la presión que hemos visto de los últimos años, de bajar de los impuestos como a restaurantes y peluquerías, eso obviamente está mal porque estimula que en vez de que uno dedique los esfuerzos a bajar costos y aumentar productividad, sea más rentable hacer el esfuerzo en el Congreso para que baje el IGV de una compañía en actividad".

Finalmente, se refirió al servicio civil, recomendando que este debe estar mejor calificado para tener un país desarrollado.