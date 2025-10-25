LAP postergó hasta el 7 de diciembre el cobro de TUUA de transferencia internacional

El concesionario Lima Airport Partners (LAP) decidió aplazar el cobro de la Tarifa Unificada de Uso de Aeropuerto (TUUA) de transferencia internacional en el Aeropuerto Internacional Jorge Chávez. Así lo informó el Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC).

La tarifa se iba a aplicar desde este lunes, 27 de octubre, en los boletos de pasajeros que realicen una conexión internacional en el terminal aeroportuario. Pero el cobro se pospuso hasta el 7 de diciembre de 2025 como una medida temporal, mientras se concluyen los procesos de revisión tarifaria y adecuación de la normativa correspondiente.

El pago previsto para los pasajeros que realizaran su conexión en Lima es de 12.67 dólares (incluido IGV). Sin embargo, el MTC informó que el Organismo Supervisor de la Inversión en Infraestructura de Transporte de Uso Público (Ositran) viene evaluando la fijación de las tarifas definitivas, que serán aprobadas en las próximas semanas.

“El MTC gestionará la modificación del Reglamento de la Ley de Aeronáutica Civil, para garantizar que todos los costos del transporte aéreo se incluyan e informen de forma clara y transparente en los boletos de viaje, en beneficio del usuario”, se lee en la misiva.

La TUUA de transferencia para los pasajeros con conexiones domésticas (dentro del país) aún se encontraba en negociación. No obstante, el MTC detalló que, junto a LAP, viene trabajando para concretar una modificación contractual que permita no cobrar esta tarifa.

“Por el momento, el cobro de dicha de tarifa se encuentra suspendido”, indicaron.

Anuncio inicial de cobro de TUUA generó malestar de gremios y obligó a LATAM a cancelar dos rutas

El cobro de la TUUA de transferencia había generado el malestar en diversos gremios del transporte aéreo, turismo y comercio exterior, que han alertado que esta tarifa afecta directamente al pasajero, a la atracción del turismo nacional, al comercio internacional y al posicionamiento estratégico del Perú en América Latina.

Los gremios – como la Asociación Internacional del Transporte Aéreo (IATA), la Sociedad de Comercio Exterior del Perú (ComexPerú) y la Cámara Nacional de Turismo del Perú (Canatur) – plantearon la postergación del cobro de la TUUA de transferencia, con el objetivo de que se pueda adoptar una “decisión informada, viable y consensuada”.

Además del malestar de los gremios, LATAM Airlines Perú anunció la suspensión de dos rutas internacional: Lima-Orlando (Estados Unidos) y Lima – La Habana (Cuba), ambas afectadas por el cobro de la TUUA de transferencia.

La compañía explicó que esta medida impacta directamente en la competitividad de Lima como centro de conexión aérea, encareciendo los viajes y volviendo menos atractiva la capital peruana frente a otros hubs de la región que no aplican este cobro adicional.