Imágenes del bloqueo en el sector Cruz Pampa, distrito de Capacmarca, provincia de Chumbivilcas. | Fuente: RPP

La comunidad de Chumbivilcas confirmó su participación en la reunión programada con la minera Las Bambas hoy, 21 de diciembre, un cambio de decisión frente a lo que se anunció anteriormente.

Ayer el asesor legal de la comunidad, Víctor Villa, señaló que no aceptarían la reunión debido a que no fue coordinada con antelación y no hubo tiempo para convocar a los dirigentes que viven en zonas alejadas.

El representante de los residentes de Chumbivilcas también consideró que la reunión solo debía efectuarse entre las comunidades y el Estado, sin la intervención de la empresa minera MMG Las Bambas.

Sin embargo, esta mañana Villa anunció que la comunidad sí participará en la reunión para llegar a un acuerdo al bloqueo del corredor minero.

“En aras de que no sigan satanizando a las comunidades como intransigentes se ha decidido ir a la reunión”, dijo Víctor Villa.

Cabe recordar que el corredor minero en conflicto ha estado bloqueado más de 400 días desde que Las Bambas comenzó a operar en 2016, razón por la cual, la empresa decidió paralizar totalmente sus operaciones.

Ante esta situación, la compañía señala que se estaría afectando a 8 mil trabajadores y 75 mil familias en Apurímac, y el país dejaría de percibir S/ 5.2 millones al día.