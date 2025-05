¿Las deudas se heredan? Especialista responde esta y más interrogantes en ‘Sencillo y al Bolsillo’

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

¿Las deudas se heredan?, ¿qué pasa si una persona con una deuda bancaria fallece?, ¿lo tienen que asumir sus deudos? Estas interrogantes fueron absueltas en el programa Sencillo y al Bolsillo de RPP.

Álvaro Castro Lora, abogado especialista en regulación financiera, aseguró que el Código Civil peruano contempla que, cuando una persona fallece, "sus herederos lo suceden a título universal", es decir, "reciben deudas, activos, bienes y obligaciones", en su conjunto.

"Las deudas se heredan hasta el tope del valor de los activos. Por ejemplo, cuando fallece una persona, su único bien es un auto y tiene una deuda frente al banco de 20 mil dólares. Si el auto vale 5 mil dólares, lo que va a pasar es que el banco va a cobrar contra ese automóvil hasta 5 mil dólares. El saldo de la deuda, 15 mil, en este ejemplo, ya no va a poder cobrársela a los herederos. Pero, en la práctica, los herederos ya reciben cero", sostuvo.

Escenarios

El especialista dijo que todo gira en torno a una responsabilidad individual, en donde cada persona tiene que evaluar si el monto o el plazo es muy grande, en el marco del escenario de que sea un ahorro para la venta de un terreno o algún bien a los herederos en donde la deuda que se está contrayendo es relevante.

"Lo más responsable sería que sí contrates el seguro de desgravamen para no generar el problema a tus herederos. Imagina una persona que no tiene dependientes, ni hijos ni padres mayores que cuidar, entonces, dice que si algo le pasa no le ha trasladado el problema a nadie. Entonces, eso es parte de lo que se tiene que evaluar", precisó Álvaro Castro Lora en RPP.

El seguro de desgravamen se activa cuando ocurre la muerte del cliente, es decir, el titular de la deuda fallece, aunque depende de cómo ha sido fijado en la cobertura. "La figura clásica es el fallecimiento del titular o invalidez permanente. Entonces, si hay una deuda que todavía no se ha cobrado tanto, si es que está todavía vigente, es decir no ha vencido, se está pagando normalmente como está vencida, en la medida que todavía el banco esté haciendo el cobro de esa deuda, perfectamente eso va a ser cubierto con el seguro de desgravamen", precisó.

Preguntas de los ciudadanos

Si tengo créditos en varias entidades y tarjetas de crédito y fallezco siendo titular, teniendo seguro de desgravamen; ¿mis familias heredan?

"El seguro desgravamen se contrata para cubrir a cada banco, cada entidad financiera. Entonces, en el ejemplo, asumiendo que está contratado cada entidad con la que tienes una tarjeta de crédito, también te has tenido que contratar un seguro de desgravamen. Entonces, el seguro de desgravamen, mejor dicho, la compañía de seguros, paga la deuda. Y, por lo tanto, queda cancelada y a tus herederos no heredan", explicó Álvaro Castro Lora.

Respecto al seguro, el especialista resumió que es un "cargo en vida de contratar un paracaídas para que la deuda no caiga sobre mis herederos".

"Y para no afectar además los bienes de la herencia, porque yo de repente quiero que mis herederos sí reciban la casa, el auto que les estoy dejando y no quisiera que en ese momento el banco o cualquier acreedora, porque es por cualquier deuda, se cobren contra eso que yo quería dejarle a mis hijos", sostuvo en Sencillo y al Bolsillo.

¿Cuáles son los nuevos cambios con el seguro?

Por otro lado, sobre la nueva regulación del seguro de desgravamen anunciado por la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS), Álvaro explicó que los cambios principales son que, en los créditos hipotecarios, se mantiene la obligatoriedad de contratar el seguro de desgravamen, "porque el monto es más grande y el plazo es más largo", pero en cualquier otro crédito de consumo, por ejemplo, el crédito personal, "la contratación del seguro de desgravamen pasa a ser voluntario".

¿Igual es necesario el seguro de desgravamen para un crédito propio? Teóricamente, un seguro de vida permite cubrir el mismo riesgo que el de desgravamen, aseguró el especialista. Sin embargo, se debe "endosar o incluir como beneficiario al banco".

"El seguro de vida, en mi experiencia, tiene que tener la misma cobertura que te pida el banco para el seguro de desgravamen que condiciona el crédito. Pero teóricamente si lo cubre por el monto que te está pidiendo el banco que está cubierto con el seguro de desgravamen, entonces sí podrías endosar el seguro de vida a o incluir como beneficiario del seguro de vida el banco", apuntó.

¿El seguro de desgravamen se recupera cuando yo termino de pagar la deuda o el banco se queda con ese dinero?

"La respuesta es no a las dos preguntas, porque realmente quien recibe el pago del seguro es la compañía de seguros. El banco no está asegurando nada, es una compañía de seguros. Lo que pasa es que el banco, cuando recauda la cuota principal de intereses, recauda también el pago de la prima que va para la compañía de seguros. Pero no es un ingreso del banco, es un ingreso de esa compañía de seguros que está asegurando justamente la vida del cliente", apuntó.

"Entonces, si resulta que bien se termina de pagar la deuda y por lo tanto nunca se usó el seguro de gravamen, esa prima no se devuelve. Evidentemente ya hay otros productos de seguro ahorro en el cual te aseguran la vida, pero además puedes recibir de vuelta lo que pusiste. Ese es un producto un poquito más especializado que contratas con compañías de seguros", continuó.