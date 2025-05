Importadores de Mesa Redonda denuncian pérdidas de hasta $ 14 millones por retención de juguetes: ¿Qué pasó?

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Comercio de Mesa Redonda se vio afectado por retención de juguetes | Fuente: Andina

Roberto Díaz, vicepresidente encargado de la Asociación de Importadores Medianos de Mesa Redonda, se presentó en Economía Para Todos por RPP y expuso los problemas que se presentaron en la venta de juguetes y la pérdida de dinero que se generó.

Uno de los principales problemas en el sector es la importación de juguetes, afectada por la retención de contenedores por parte de Aduanas, Dirección General de Salud Ambiental (Digesa) y ahora Superintendencia Nacional de Control de Servicios de Seguridad, Armas, Municiones y Explosivos de uso Civil (Sucamec).

Según contó, en 2024 se retuvieron más de 180 contenedores de juguetes, muchos de los cuales se liberaron recién en enero del 2025, fuera de la campaña navideña. Este año persisten las dudas, ya que las normas siguen sin aclararse.

"Este año estamos preocupados porque la norma todavía no se aclara. Tuvimos reunión con Digesa para que se vea mejor los procedimientos normativos que se habían malinterpretado por los anteriores funcionarios y Aduanas también esperamos que aplique las obligaciones sin un tiro legal. Esperamos que se me mejore porque los importadores están viendo si van a comprar juguetes o no para importar", explicó.

Aún hay 100 contenedores retenidos, con un valor de entre $ 12 millones y $ 14 millones y, considerando costos de almacenamiento, es de hasta $ 2 millones. El sector pide a Aduanas que los libere cuanto antes para evitar más pérdidas.

La Ley sobre almacenes que impacta a Mesa Redonda

Otro tema importante fue el proyecto de ley sobre almacenes, aprobado por el Congreso en marzo pero observado por el Ejecutivo. La comisión del Congreso lo ha ratificado y se espera su debate final pronto. Esta norma busca regular mejor la actividad comercial en zonas como Mesa Redonda. Díaz señaló que factores como incendios, fiscalizaciones y trabas de entidades como Aduanas, Digesa e Indecopi están afectando gravemente el comercio. Además, denunció que unas 200 empresas enfrentan procesos administrativos y penales por fiscalizaciones que califican de arbitrarias. Pidió al nuevo director de Digesa y al alcalde de Lima corregir esta situación, explicando que los importadores cumplen con sus tributos y necesitan reglas claras para seguir operando sin desincentivos. Ventas que impulsan el comercio en Mesa Redonda Roberto Díaz también dio a conocer la alta demanda de productos para el invierno, siendo los calefactores uno de los más vendidos. Díaz contó que se pueden encontrar calefactores disponibles en diversos tamaños, variedades, e intensidades de calor. Sus precios varían "de S/ 10 hasta S/ 120, S/ 130", dependiendo de la marca, calidad y características como cronómetro o pantalla digital. Estos productos, tanto para uso interior como exterior, son los que "más salen ahorita por el invierno". En cuanto a las importaciones de estos productos para el frío, se informó que en abril llegaron "cuatro [o] cinco contenedores" y se esperaba la llegada de "unos 20" a fines de mayo. Esta llegada oportuna se debe a que el frío llegó antes de lo esperado, impulsando a los importadores a traer la mercadería. Además de calefactores, otros productos populares en esta época incluyen abrigos, casacas, impermeables y frazadas.