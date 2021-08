Lionel Messi, nuevo jugador del Paris Saint-Germain (PSG). | Fuente: PSG

El astro del fútbol argentino, Lionel Messi, firmó esta semana su primer acuerdo con el Paris Saint-Germain (PSG), donde recibirá unos US$ 47 millones al año, es decir unos US$ 3.9 millones al mes.

Pero este no es su único ingreso. Según Forbes, en total Messi suma ganancias anuales de unos US$ 130 millones con negocios fuera de las canchas.

Entre los negocios en los que el nuevo fichaje del PSG mueve su fortuna están negocios de bienes raíces en su natal Argentina. Actualmente tiene un proyecto urbanístico, un edificio adicional en Rosario, y construcciones que suman más de US$ 30 millones en inversiones.

Además, en Europa tiene capital en restaurantes de lujo que se calculan como activos de más de US$5 millones.

Lionel Messi tiene unos US$ 15 millones más por sus exclusivos hoteles con la cadena MIM Hotels, gestionada por Majestic Hotel Group desde 2017.

Otros de los negocios que maneja son su tienda The Messi Store y sus patrocinios.

Forbes estima que suma unos US$ 33 millones en patrocinios de los socios Adidas, Anheuser Busch InBev, Gatorade, Hard Rock Cafe Inc., Jacob & Co, Ooredoo y Pepsi.