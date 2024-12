¿Cuál será el efecto de la campaña política en la economía peruana el 2025? Esto explicó Elmer Cuba

Elmer Cuba, socio principal de Macroconsult, destacó las cifras económicas de este 2024 y afirmó que estamos ingresando "con buena velocidad" al verano del 2025. Sin embargo, la campaña política tendría cierto impacto.

La economía peruana continúa creciendo a buena velocidad al verano del 2025; así lo indicó Elmer Cuba, socio de Macroconsult en Ampliación de Noticias por RPP.

“Por ahora estamos bien, hemos rebotado con relación al 2023 y la economía viene entrando a una buena velocidad al verano”, indicó.

Macroconsult proyecta un crecimiento económico ded 3.1 % al cierre del presente año, lo cual es muy similar a la última proyección del Banco Central de Reserva (BCR), que fue de 3.2 %.



“Este año, por simple comparación aritmética, ha sido mejor porque ha habido captura de anchovetas, un mejor clima en general después de El Niño del 2023. Entonces, la economía se ha recuperado, estamos entrando con un buen tranco al año 2025, pero seguramente vamos a ir perdiendo alguna velocidad entrando al próximo año por la campaña política que es muy abierta”, sostuvo.



El economista advirtió que el inicio de la campaña política podría disminuirle velocidad a la actividad productiva, pero este solo sería un efecto transitorio.

“Las campañas políticas disminuyen transitoriamente la inversión, la hacen un poquito más lenta porque algunos esperan resultados, pero otros no. Por ejemplo, si vas a plantar para exportar productos agrícolas no pasa nada porque exportas después, o una minera como inversión de largo plazo, pero si piensas vender en una campaña navideña de repente no compras esas máquinas que faltan”, informó.



“El crecimiento requiere una serie de requisitos, un clima de inversiones importante, un buen modelo económico, estabilidad y algo de suerte con los precios de las materias primas. A veces esos factores se alinean y los países crecen muy rápido”, acotó.



Finalmente, ante el cuestionamiento al déficit fiscal de este año, Cuba destacó que el Perú, en los últimos 30 años, sobresalió con éxito en este tema.

"El próximo año el déficit fiscal va a caer porque se va a regularizar el impuesto a la renta. Seguramente no se va a cumplir la meta también", dijo.