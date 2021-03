Según la Sunarp, estas condiciones de "inactividad" no están relacionados a la crisis económica generada por la pandemia. | Fuente: EFE

La Superintendencia Nacional de Registros Públicos (Sunarp) declaró a un total de 84,501 empresas como inactivas entre el año pasado y lo que va del 2021.

En un plazo de dos años todas estas empresas declaradas como inactivas serán cerradas por la entidad, por el momento no se ha cerrado ninguna porque están iniciando con las anotaciones.

Cabe precisar que, según la Sunarp, estos cierres no están relacionados a la crisis económica generada por la pandemia de COVID-19, pues para esta declaración de inactividad y eventual cierre:

- La empresa no debe haber realizado acto alguno ante la Sunarp en un lapso de 10 años.

- No hacer declaraciones para determinar su deuda tributaria en 6 años.

- No haber dado información alguna a la Sunat en 4 años.

La entidad indicó al diario Gestión que estos posibles cierres usualmente son resultado del alto costo de la formalización que incluye cumplir con los pagos de CTS y gratificaciones, tributos, trámites de obtención de derechos de marca en Indecopi, entre otros.

Además, indicaron que esta inscripción de “anotación preventiva por presunta prolongada inactividad de oficio” es una alerta para los empresarios afectados.

Si los representantes de estas empresas lo desean pueden inscribir un acto en Registros Públicos para que se les retire la condición de "inactiva".





