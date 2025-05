MEF asegura que regresar a niveles de pobreza prepandemia tomaría hasta 5 años

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Raúl Pérez Reyes, ministro de Economía y Finanzas, dio a conocer la proyección económica que tiene para los próximos años. Según indicó el titular de la cartera, el país podría alcanzar los niveles de pobreza prepandemia hasta en 5 años.

"Nos interesa seguir esta senda del crecimiento para que en los siguientes 3 a 5 años regresar al nivel preexistente de la pandemia, que era 20 %", dijo a TV Perú.

¿La proyección del MEF es posible?

El lunes 12 de mayo, Gonzalo Manrique, economista del Instituto Peruano de Economía (IPE), se presentó en Economía Para Todos por RPP y dio a conocer la visión que tienen con respecto al tema.

Antes de la pandemia, en 2019, la pobreza era del 20.2 %. Actualmente, estamos más de siete puntos por encima de ese nivel, por lo que las estimaciones del IPE sugieren que, si el país continúa creciendo al ritmo proyectado por el MEF (3 %), "vamos a tardar hasta 20 años en poder regresar a esta pobreza de 20 % que teníamos en el 2019 hace no más 5 años".

¿Qué niveles de pobreza tuvo el Perú en el 2024?

Según un reciente estudio del INEI, se registró una caída de la pobreza en el 2024, del 29 % al 27.6 %, lo que responde principalmente a la reducción de la inflación.

Manrique detalló que en el último año la línea de pobreza solo aumentó un 2 %. Esto contrasta con el promedio de 7 % de aumento anual que se registró entre 2021 y 2023 debido a la alta inflación. En conclusión, la menor inflación ha sido el factor clave que permitió que la pobreza bajara.

Asimismo, Manrique también destacó la situación de la pobreza extrema, ya que las personas en esta situación no solo no cubren la canasta básica, sino que no pueden cubrir una canasta alimentaria, lo que representa alrededor de S/ 250 al mes por persona.

El porcentaje de pobreza extrema se ha duplicado respecto a 2019, pasando de 2.8 % a 5.5 %. A diferencia de la pobreza no extrema, la pobreza extrema "sí se concentra principalmente en la sierra y en la selva"-

