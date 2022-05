MEF comunicó a PCM opinión en contra de ley sobre nuevo retiro de las AFP firmada este viernes por Pedro Castillo

AFP | Fuente: Andina

El Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), envió a la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM), un documento indicando que la autógrafa de la ley que faculta el retiro extraordinario de hasta 18 400 soles de los fondos privados de pensiones en el contexto de la pandemia de la COVID-19 incrementaría el "riesgo de pobreza en la vejez".

A través del oficio N° 541-2022-EF/10.01, la La Dirección General de Mercados Financieros y Previsional Privado del MEF emitió su opinión y observó la autógrafa de ley basado en tres conclusiones.

En la primera, sostiene que la autógrafa de ley, contravendría lo dispuesto en los artículos 10, 11 y 12 de la Constitución Política del Perú e implicaría el incumplimiento de los tratados internacionales sobre derechos humanos ratificados por el Perú.

"La medida planteada por la autógrafa de ley, afecta la finalidad de los fondos de la seguridad social, ya que los fondos de pensiones tienen como fin el aseguramiento y la garantía del pago de una pensión, no de retiros previos a la jubilación, ya que generaría problemas para los afiliados en el futuro, incrementando el riesgo de pobreza en la vejez", indica la segunda conclusión.

La tercera afirma que el retiro de los fondos planteados en la autógrafa de ley tendría un impacto sobre la liquidez del sistema financiero, dado que, por consecuencia de esta medida, al requerir cerrar posiciones del portafolio de invesiones, descapitaliza más los fondos, generando pérdidas adicionales para la economía.



"La autógrafa de ley, carece de un estudio matemático y actuarial que justifique algún beneficio para la sostenibildiad del SPP", finalizó.



Jefe de Estado promulga ley

Pese a la opinión del MEF, el presidente Pedro Castillo promulgó esta noche la ley que faculta a los trabajadores el retiro extraordinario de hasta 18 mil 400 soles, equivalente a 4 UIT, de los fondos previsionales de su Administradora de Fondos de Pensiones (AFP).

"Considerando el aporte beneficio que va a significar a más de 8 millones de trabajadores que actualmente están afiliados a las AFP. Esperamos que en un plazo de 15 días los trabajadores con este sistema de pensiones puedan presentar sus solicitudes para retirar aportes de sus ahorros", expresó el Jefe de Estado en una ceremonia en Palacio de Gobierno.

