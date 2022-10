El Estado peruano tiene una deuda con Petroperú y otras empresas que importan o producen petróleo en el país. | Fuente: Andina

Con el fin de mitigar la alta volatilidad (subida y bajada) en los precios internacionales del petróleo y sus derivados que afecta la economía familiar de millones de familias peruanas, el gobierno creó el año 2004 el Fondo de Estabilización de los Precios de los Combustibles (FEPC).

Hay que resaltar que para cubrir la demanda de combustibles, las empresas mayoristas de combustibles como Petroperú, Repsol, Valero y otras importan petróleo.

Partiendo que la mayoría de petróleo y sus derivados que se usa en Perú se importa, el fondo de estabilización establece un precio máximo y mínimo para comercializar determinados combustibles en el mercado local, pero cómo funciona.

Primero se estable un precio máximo y mínimo para cada tipo de combustible. Por ejemplo, en el caso del diesel se establece un precio máximo de 14 soles por galón y mínimo de 10 soles. Entonces, si el precio internacional es 16 soles soles por galón, los consumidores peruanos solo pagan 14 soles, la diferencia la asume el Estado que debe pagar a las empresas como Petroperu y otras mayoristas.

Mientras que cuando el precio internacional se encuentra por debajo del precio mínimo, el consumidor peruano paga el precio mínimo y la otra parte se acumula en el fondo.

“Hace poco Petroperú recibió un préstamo de emergencia de 750 millones de dólares de parte del MEF, todo indica que la ayuda financiera es insuficiente considerando que la petrolera estatal a pedido que se amplíen los plazos de devolución. Se han dado manejos equivocados que han perjudicado el flujo de caja, no hay recursos necesarios para el capital de trabajo que afecta las operaciones de la empresa”

La deuda del MEF con Petroperú

Considerando que en los últimos meses el precio internacional de los combustibles se ha incrementado superando el precio máximo fijado en el fondo de estabilización y que Petroperú es el principal abastecedor mayorista de combustibles en el país, el Estado Peruano -según los especialistas- le debe a la petrolera estatal casi 750 millones de soles, siendo el responsable de cumplir con ese pago el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF).

Ahora, Petroperú que está pronto a inaugurar su renovada refinería en Talara no cuenta con capital o flujo de caja para pagar por el petróleo que importa, incluso habría un buque en el norte del país que trajo petróleo, pero no desembarca porque la petrolera estatal no le está pagando.

“Hace poco Petroperú recibió un préstamo de emergencia de 750 millones de dólares de parte del MEF, todo indica que la ayuda financiera es insuficiente considerando que la petrolera estatal a pedido que se amplíen los plazos de devolución. Se han dado manejos equivocados que han perjudicado el flujo de caja, no hay recursos necesarios para el capital de trabajo que afecta las operaciones de la empresa”, afirmó a RPP el exviceministro de Energía, Pedro Gamio.

“La razón principal (de la restricción de los combustibles) es la situación financiera de Petroperú que le impide adquirir combustibles para el abastecimiento de mercado. Petroperú tiene una acreencia con el tesoro público como consecuencia de la incorporación de los combustibles en el fondo de estabilización estatal, lo que generó un desfase de caja que le impide adquirir el combustible”, comentó Felipe Cantuarias, presidente de la Sociedad Nacional de Hidrocarburos, a RPP.

Entonces a la falta de liquidez de la petrolera estatal se añade que el MEF no le paga la deuda que tiene a consecuencia del Fondo de estabilización. Ahí el meollo del asunto de la menor oferta de combustibles en el mercado local como advirtió la Asociación de Grifos y Estaciones de Servicio del Perú (AGESP).

“La razón principal (de la restricción de los combustibles) es la situación financiera de Petroperú que le impide adquirir combustibles para el abastecimiento de mercado. Petroperú tiene una acreencia con el tesoro público como consecuencia de la incorporación de los combustibles en el fondo de estabilización estatal, lo que generó un desfase de caja que le impide adquirir el combustible”, comentó Felipe Cantuarias, presidente de la Sociedad Nacional de Hidrocarburos, a RPP.

MEF demora los pagos

Felipe Cantuarias afirmó que las demás empresas mayoristas que importan o producen petróleo también están siendo afectadas por la demora del MEF en pagar la deuda en relación al Fondo de combustibles, pero, resaltó que a diferencia de la petrolera las empresas privadas sí cuentan con capital para continuar normalmente con sus actividades comerciales.

Diego Rosales, economista de Macroconsult, estimó que la deuda total que el Estado le debe a las empresas mayoristas, incluida Petroperú es de aproximadamente 1500 millones de soles.

Canturias precisó que ahora el gobierno se demora hasta 6 o 7 meses en pagar las deudas generadas por el Fondo, por esto, exhortó al MEF a que se reduzcan los plazos de pago a máximo de 60 días.

“Es urgente que el Ministerio de Energía y Minas y Petroperú expliquen al país como se afrontará este problema de desabastecimiento. Se hará inyección de capital (a Petroperú), se hará un nuevo préstamo. Lo que hace ver esta cadena de hechos es que Petroperú necesita una operación de salvataje”, sentenció Gamio.

Mientras que el Estado demora en pagar a las empresas productoras o importadoras de petróleo, la la Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía informó que un total de 1,337.4 millones de dólares pagaron al Estado peruano las empresas que trabajan en el sector hidrocarburos por concepto de regalías en el periodo de enero a agosto del presente año.