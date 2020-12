Titular del MEF, Waldo Mendoza. | Fuente: Andina

El titular del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), Waldo Mendoza, reveló que el programa Reactiva Perú, que entregaba préstamos con garantías del Estado, ya no está operando.

Pero, indicó que esto no se debe a falta de recursos, sino a la falta pedidos de estos créditos.

"Reactiva Perú ya no está operando porque ya no hay demanda desde las empresas. No por falta de recursos sino, al parecer, ya no hay demanda", reveló Mendoza.

En octubre pasado el presidente del Banco Central de Reserva (BCR), Julio Velarde, había comentado algo similar.

"Está sobrando dinero frente a lo que se propuso de S/ 30 mil millones adicionales", dijo hace unos meses.

El BCR también respondió que la razón de esta menor emisión de créditos era la menor demanda de estos.

"Las entidades financieras en la medida que han otorgado créditos se han encargado de evaluar el riesgo crediticio (...) los bancos están percibiendo al grupo que queda con un mayor nivel de riesgo crediticio", explicó en ese entonces el gerente central de estudios económicos del BCR, Adrián Armas.

Por otro lado, el portal Convoca comentó que había solicitado a la anterior gestión del MEF información sobre las empresas que habían accedido a los créditos, pero esta había sido negada.

Al respecto, el actual ministro indicó que si lo que se solicita está en el marco de la legalidad se entregará la información.

