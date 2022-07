MEF | Fuente: Andina

El Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) reiteró su rechazo a los proyectos de ley presentados por el Congreso, para la reducción temporal del IGV, de 18% al 8%, y la compensación automática del saldo del crédito fiscal del IGV acumulado para restaurantes, hoteles y alojamientos turísticos.

En su cuenta oficial en la red social Twitter, la entidad ministerial precisó que dio una opinión desfavorable sobre esos proyectos, pues considera que una tasa reducida del IGV distorsiona y dificulta su aplicación, hace más complicado el sistema tributario (al generar tres regímenes adicionales) e incentiva el "enanismo" empresarial y la informalidad.

"La mayoría de empresas que son restaurantes y hoteles no son contribuyentes del IGV. Según estadísticas de la Superintendencia Nacional de Aduanas y Administración Tributaria (Sunat) en el 2021 existía 114 000 contribuyentes en esos rubros, pero más del 50% estaban registrados en el RUS, régimen que no está afecto y no paga IGV", refirió el MEF.

Agregó que la mayoría de restaurantes y hoteles tienen como clientes a la población local y no a turistas. Y a la fecha vendrían registrando niveles de facturación similares a los de prepandemia, lo que indicaría una recuperación del sector.

Facturación falsa

De acuerdo con el Ministerio de Economía y Finanzas, el tratamiento tributario que los proyectos otorgarían al crédito fiscal del IGV crearía incentivos a la facturación falsa, ya que daría a las facturas liquidez monetaria.

"Se estima que dicho proyecto tendría un costo fiscal de 690 millones de soles. Esta estimación no incorpora la cuantificación del incremento del fraude fiscal asociado a este proyecto", detalló.

En general, agrega, los países de la región aplican a restaurantes la tasa general de Impuesto al Valor Agregado (IVA) como Argentina (21%), Chile (19%) o México (16%). "Una excepción es Colombia que no aplica el IVA a restaurantes, sino el Impuesto Nacional al Consumo igual al 8% del valor de venta y no otorga derecho a crédito fiscal".

En el marco de la reactivación, el MEF aseguró que el Gobierno implementó una serie de medidas de alivio tributario temporal para empresas de restaurantes y hoteles, como prórrogas para la declaración y pago de los tributos, suspensión de pagos a cuenta, RAF, devolución acelerada del ITAN, entre otras.

"El Ministerio de Economía y Finanzas mantiene su posición abierta al diálogo para consolidar la recuperación de las empresas del sector turismo y apuntalar las condiciones para su mayor crecimiento y desarrollo, siempre en el marco de la responsabilidad fiscal", puntualizó.

