MEF: "Ya no se debe discutir más retiros de las AFP"

Ministro José Arista teme que futuros jubilados se queden sin pensiones y se conviertan en una carga presupuestal.

Mañana, la comisión de Economía debatirá nuevamente el proyecto de ley que busca un nuevo retiro de hasta 4 UIT de las AFP.

Ante ello, el ministro de Economía y Finanzas (MEF), José Arista, volvió a pronunciarse al respecto y manifestó que "ya no se debe discutir más retiros".

El funcionario destacó que casi el 80 % de afiliados no tienen S/ 1 en sus cuentas, tanto que por cada 10 entre 2 o 3 tienen fondos para una pensión para su vejez.

"Ahora, los que ya no tienen pensión, después quién los va a mantener cuando esas personas lleguen a la adultez”, refirió.

Finalmente, Arista refirió que se debe sentar con los congresistas para conversar sobre este tema. Lo mismo dijo días atrás; aunque por el momento no se ha confirmado ninguna reunión.

“Hay que sentarnos con las autoridades del Congreso para hablar sobre este tema. Y siempre he dicho que este tema no es oportuno. Me parece que es el octavo retiro que se estaría autorizando y como yo siempre digo, la verdad es que no sé a quién favorece porque los perjudicados somos todos”, manifestó.