Megapuerto de Chancay: La ruta directa a Shanghái que impulsará un desarrollo bilateral

Este 14 de noviembre, se inaugurará el Megapuerto de Chancay, un proyecto que marcará un hito histórico en el comercio bilateral, no solo del Perú, sino del continente asiático y los países del Pacífico. ¿De qué manera se generarán oportunidades en el mercado internacional? En este informe te lo contamos.

El impacto económico del Megapuerto de Chancay en el PBI peruano

Se estima que el Megapuerto de Chancay tendrá un impacto significativo, tanto en la marcha blanca, como al iniciar sus operaciones al 100 %.

Se estima que la inversión que se realizó para construir esta infraestructura fue de más de $ 3,500 millones y que el impacto económico que tendrá asciende a esta cifra.

Sergio González, ministro de Producción, expresó que “el impacto económico de la construcción del Terminal Portuario Multipropósito de Chancay ascenderá a unos $ 4,500 millones anuales, monto que representará el 1.8% del PBI peruano”.

Por su parte, Julio Velarde, presidente del Banco Central de Reserva del Perú (BCRP), considera que el Megapuerto de Chancay aportará con hasta 0.9 % en el PBI del 2025.

“Estamos esperando que contribuya con 0.3% en la primera fase de operación y 0.9% si se hace todo, considerando que falta infraestructura, obviamente. Si se completan todos los aspectos que necesitaría tener (el puerto) para que opere bien, podría aportarse 0.9% del PBI en el 2025, en la fase de operaciones”.

Es importante mencionar que, durante el periodo de pruebas, denominado como una fase de "marcha blanca", se asegurarán que las operaciones se realicen sin contratiempos para garantizar que las instalaciones y los procedimientos que se realicen, estén en óptimas condiciones. Se prevé que esta etapa culminará a finales de enero, o en la primera semana de febrero del 2025.

¿Cómo impulsará el comercio exterior nacional e internacional?

Mario de las Casas, gerente de Asuntos Públicos de Cosco Shipping, contó a RPP que, actualmente, la ruta marítima para conectar Asia con los países del Pacífico, pasa por los puertos de México y Estados Unidos, tomándose un tiempo de hasta 40 días y generando mayores costos logísticos.

Cuando las operaciones del Megapuerto de Chancay inicien, el comercio bilateral podrá conectar a la zona directamente con Shanghái, China. De esta manera, se reducirá el tiempo de traslado a 23 días, aproximadamente.

Esto es una oportunidad grande para los exportadores que envían productos perecibles. Rafael Zacnich, gerente de estudios económicos de ComexPerú, explica que las regiones más beneficiadas con el puerto son las que se ubican en la zona costera, pero también hay otras que van a participar en los envíos.

"Definitivamente, la zona costera siempre va a sacar mayor provecho porque está más pegado en la costa. Tales como Lima, La libertad, Áncash, Cajamarca, pero también es viable pensar en el interior del país hacia el Puerto de Chancay. Se puede identificar el corredor de Chancay a Pucallpa, Pasco, Huánuco, Ucayali, Tingomaría, Bellavista, San Martín. Se habla mucho al respecto de las conexiones que se puedan tener desde esas zonas", dijo para RPP.

El especialista destaca que deben acelerarse las obras de infraestructura y conectividad hacia Chancay para sacarle mayor provecho en la reducción de costos y para impulsar la visión de los inversionistas en regiones que no son muy explotadas en infraestructura, como Tingomaría o Bellavista

En cuando a los productos perecibles, como los agrícolas, ya no solo se realizarán exportaciones de frutas a China con mayor frecuencia, sino también "nuevos productos de zonas alejadas que, al reducir el tiempo de envíos hacia Shanghái, van a poder apostar por zonas del centro, oriente, o en San Martín, Ucayali, Huánuco, Pasco".

En cuanto al comercio de otros países, Rafael Zacnich aclaró dudas en cuento a los envíos de Brasil a través del Megapuerto de Chancay.

"En el caso de Brasil, no lo vemos tan claro porque no tenemos una conexión directa por tren. Tienen que dar la vuelta y los costos asociados probablemente sean mucho mayores, comparado con los que hay al exportar de Brasil directamente, de Europa a Asia. Salvo se den las obras de infraestructuras que les permitan llegar a Chancay".

Sin embargo, países como Chile, Ecuador y Colombia, que están ubicados en la costa del Pacífico, sí les es conveniente enviar sus productos a través del puerto por la cercanía y las vías de acceso a Chancay.

No obstante, no solo se trata de enviar mercadería, sino también de recibirla. "No hay que verlo solo por las exportaciones, sino también por las importaciones. La carga procedente de puertos chinos ahora hará una coalición directa con Chancay", explica el experto.

Es decir, productos tecnológicos, juguetes o prendas de vestir, que son las importaciones más comunes de Asia hacia Perú, podrían tener una reducción de precios gracias al Megapuerto de Chancay.

"La tendencia o el resultado que se espera esta ruta directa de Chancay a Shanghái, tendría que reflejarse en los precios para tener una mayor accesibilidad. Ahí también veremos un beneficio".

Cifras de empleo se incrementarán gradualmente

Yuri Chassman, Director General de Implementación de Políticas y Articulación Territorial del Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social, conversó con RPP sobre la Comisión Multisectorial para promover el Desarrollo e Inclusión Social en la Zona de Influencia a raíz de la construcción del Megapuerto de Chancay.



Bajo este marco, informó que se espera que la generación de empleo "sea gradual, en los próximos meses. Para el tema operativo administrativo, serán cerca de 700 a 800 personas, pero la parte operacional, incrementará gradualmente hasta 4,000 y los trabajos indirectos, hasta 10,000". Con ello, serían 10,000 familias beneficiadas.

Adicional a ello, contempló la construcción de servicios sociales, en paralelo al desarrollo económico de la región.

"Considerando que el Megapuerto de Chancay viene a ser una empresa nodriza que va a requerir decenas o cientos de servicios y bienes complementarios, con el tiempo habrá una migración a la zona por temas de trabajo. Ya hay un crecimiento económico significativo para Chancay, eso significa que habrá un desarrollo social", indicó.

Es decir, así como se instalarán empresas, hoteles, parques industriales y Zonas Económicas Especiales, también se requerirán estacionamientos, centros de salud, colegios, universidades, etc. Por lo que se debe "tener una mirada futurista prospectiva y que se trabaje de la mano. Se dará trabajo a 10,000 personas, debe haber 10,000 servicios sociales más".