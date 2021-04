El mercado de videojuegos cuenta con 2,700 millones de jugadores. | Fuente: Andina

La industria mundial de los videojuegos representa más de US$ 300,000 millones, impulsada por la pandemia de la COVID-19, según un informe de la consultora Accenture.

El valor total de este mercado estaría superando al volumen de negocios de las industrias de la música y el cine juntos.

El informe estima que US$ 200,000 millones del total corresponden al gasto directo en consolas, software y suscripciones, compras dentro del juego e ingresos por publicidad móvil.

Mientras que los US$ 100 mil millones restantes corresponden a industrias adyacentes, como dispositivos móviles, PC para juegos, periféricos y comunidades relacionadas con los juegos.

Se estima que el mercado de videojuegos cuenta con 2,700 millones de jugadores en el mundo, de los cuales los mercados más grandes de juegos son: China, Japón, Estados Unidos y Reino Unido.

El mercado de videojuegos obtiene ingresos de US$ 51,000 millones en China, US$ 48,000 millones en Estados Unidos, US$ 24,000 millones en Japón y US$ 7,000 millones de Reino Unido.

Además, indican que otros 14 mercados, incluidos Corea del Sur, Alemania, Francia, Canadá, Italia y España, generan más de US$ 1,000 millones en ingresos relacionados con el consumidor.

El estudio señala que para fines del 2023 la industria espera sumar unos 400 millones jugadores más a los 2,700 millones que ya tiene.