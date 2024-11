Mercedes Aráoz tras APEC 2024: "La desinstitucionalización del país ha dañado muchísimo el crecimiento económico"

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

La exministra y congresista Mercedes Aráoz analizó la situación económica del Perú en el marco de la semana de Altos Funcionarios del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC). Asimismo, la relación de nuestro país con China y Estados Unidos.



En Ampliación de Noticias, la expresidenta del Consejo de Ministros indicó que la desinstitucionalización del país ha dañado muchísimo el crecimiento económico y que se ha perdido la dirección económica.



"La desinstitucionalización del país y la politización del accionar económico ha dañado muchísimo el crecimiento económico. Hemos tenido momentos complicados. Hemos tenido una dependencia fundamental de los recursos naturales. Hemos perdido el rumbo un poquito en lo que es la dirección económica del país. El Perú mantiene una sana política macroeconómica, sustentada en una buena política monetaria y ha tenido hasta hace poco un buen manejo de la política fiscal", dijo a RPP.



Mercedes Aráoz también indicó que estábamos en una ruta de disminución de la pobreza bastante importante, pero hemos perdido ese espacio. Asimismo, sostuvo que debemos que trabajar en mejorar políticas públicas en la mejora de la población.



"Estábamos en una ruta de disminución de la pobreza bastante importante, mejor que otros países de América Latina, y hemos perdido ese espacio. El tema de educación, salud pública, vacunación y otros, en vez de ir mejorando retrocedimos otra vez. Esa pérdida de institucionalidad parte de esta relación politica que no asegura que tengamos buenas políticas públicas. Hemos perdido rumbo. Hoy queremos saltarnos la constitución y eso es terrible. La constitución nos ayuda un montón a darle un límite", afirmó.



Beneficios de APEC 2024



La exministra Aráoz sostuvo que las relaciones con China y Estados Unidos son serias y profundas, en las que debe exitir respeto y cooperación mutua. Además, indicó que el Perú debe tener una política de Estado que debe apuntar en trabajar para el beneficio de todos los peruanos.



"Tenemos que tener una relación económica y política seria. Nuestras relaciones bilaterales con ambos países son serias y profundas, no significa sometimiento a una u otra, es más bien una apertura a ambos respetándonos mutuamente y con búsqueda de cooperación. Esa es la mirada que creo que este gobiernom debe tener. Una política de Estado donde no me someto a un país, más bien trabajo en buscar el beneficio de esas relaciones para el bienefestar de nuestra población", afirmó.



Economía social de mercado



Mercedes Aráoz sostuvo que Perú debe seguir manteniendo una economía social de mercado y que hemos demostrado estar abierto a todos sus socios económicos y políticos. Asimismo, saludó los acuerdo económicos a los que se ha llegado con China.



"Debemos seguir manteniéndonos en una economía social de mercado. Que el mercado nos sirva para una mejor asignación de recursos y nos ayude a sacar a muchas personas de la pobreza. Por ejemplo, en este evento en particular, que nos manifiesta claramente que el Perú es un páis que está abierto a todos sus socios económicos y políticos. Aún con las diferencias ideológicas que pudiera haber o diferencias geopolíticas, somos muy respetuosos de los espacios de cada región", apuntó.



"Creo que el trabajo que hemos hecho con China ha sido muy positivo, pero también hemos tenido una apertura con Estados Unidos que fue primero con el acuerdo del TLC y debemos aprovecharlo. Hay una oportunidad de promover inversiones. Creo yo que no debemos cerrar esa puerta", agregó.