Midagri: Agroexportaciones sumaron US$ 5 714 millones de enero a agosto de 2023

El Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego (Midagri) informó que las agroexportaciones del país alcanzaron los 5 714 millones de dólares en el periodo enero-agosto del presente año, pese a los impactos climáticos derivados del fenómeno de El Niño.



Los principales productos del ranking agroexportador en el periodo analizado fueron: las paltas con US$ 927 millones (18% de participación), uvas frescas con US$ 659 millones (12%), arándanos rojos frescos con US$ 344 millones (6.5%), espárragos frescos o refrigerados con US$ 212 millones (4.0%) y mangos frescos con US$ 207 millones (3.9%).



En un comunicado, el Midagri también se resalta las mayores colocaciones de alimentos de animales que sumaron US$ 170 millones (3.2%), los demás cítricos con US$ 135 millones (2.5%), demás cacao en grano con US$ 124 millones (2.3%), mango congelado con US$ 106 millones (2.0%), paprika con US$ 92 millones (1.7%). Estos 10 productos en conjunto concentrarían el 56% de la oferta exportable no tradicional.



La cartera precisó que los productos de mayor contribución positiva al crecimiento a agosto de 2023 respecto al 2022 fueron: paltas (+14%), uvas frescas (+12%), demás cacao en grano (+36%), aceites esenciales de limón (+100%), jengibre sin triturar ni pulverizar (+69%), paprika (+37%), carmín de cochinilla (+99%), chocolates y sus preparaciones en bloques (+722%), demás preparaciones alimenticias de harina (+40%) y alimentos de animales (+5.9%).



Principales mercados

Por otro lado, los diez principales países de destino de las exportaciones agrarias peruanas han sido Estados Unidos, Holanda, Estados Unidos, Holanda, España, Ecuador, Chile, China, Inglaterra, México, Colombia, Alemania. Este grupo de países concentraron el 78% del total del valor FOB exportado en el periodo de estudio.



Además, el Midagri dio a conocer que, en el período enero-agosto de este año, la balanza comercial agraria registró un superávit de US$ 1 440 millones, cifra mayor en 2.7 % en comparación con el monto registrado el mismo periodo del año pasado, cuyo incremento obedeció a la menor salida de dólares de importaciones agrarias (US$ 285 millones menos respecto al 2022) frente a lo registrado por las exportaciones agrarias (US$ 247 millones menos).



Crecen regiones

Sobre el comportamiento de las agroexportaciones por regiones, la sierra registró crecimiento en los departamentos de Apurímac (+78%), destacando las mayores ventas de paltas, las demás kiwicha, papas, aunque estas cocidas en agua o vapor, congeladas; Huancavelica (+311%) destacando productos como paltas, frijoles, los demás hongos y trufas secos.



En la selva, se presentó el aumento de las agroexportaciones de San Martín (+8.5%), resaltando las colocaciones de cacao en grano, aceite de palma y sus fracciones, café sin tostar sin descafeinar.



Y en la costa, se registró el crecimiento de las agroexportaciones de Áncash (+7.2%), con productos como paltas, mangos frescos, arándanos rojos frescos; Arequipa (+2.7%) con productos como alcachofas, los demás frutas frescos, demás algas; Ica (+4.2%) con las uvas frescas, paltas, cítricos; Moquegua (+7.2%) con productos como arándanos rojos frescos, paltas; Piura (+2.2%), con ventas de mangos frescos, uvas frescas, bananas incluidos los plátanos.