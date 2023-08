Mincetur: Doce regiones incrementaron sus exportaciones en el primer semestre del año

El Ministerio de Comercio Exterior y Turismo (Mincetur) informó este lunes que, en los primeros seis meses del 2023, un total de doce regiones del país aumentaron sus exportaciones.



Según el último Reporte Mensual de Comercio Regional – Junio 2023, emitido por la cartera ministerial, las regiones que más crecieron se encuentran en el sur y centro del país: Moquegua (+147 %), Pasco (+94 %), Apurímac (+71 %) y Junín (+68 %). La nómina general continúa con Piura (+29 %), La Libertad (+12%), Ica (+11 %), Madre de Dios (+9 %), Lambayeque (+9 %), Ayacucho (+8 %), Arequipa (+2 %) y San Martín (+1 %).



“Arequipa, en el último año, destaca como la principal región exportadora del interior del país, al contribuir con el 9,6 % de los envíos nacionales, mientras que Piura se ha consagrado como la primera exportadora de productos no tradicionales, aportando el 17,5 % del total.”, señaló el ministro Juan Carlos Mathews.



Sur

En el sur del país, las exportaciones provenientes de Moquegua totalizaron US$ 1 911 millones en el primer semestre 2023, gracias al impulso en las ventas de cobre (+198,2 %), molibdeno (+41,5 %) y oro (+148,6 %). Por su parte, Apurímac alcanzó los US$ 1 494 millones debido a recuperación de las ventas de molibdeno (+112 %) y cobre (+70 %).



Arequipa -mencionada anteriormente como la principal región exportadora del interior del país- logró US$ 3 230 millones por un aumento en las ventas de zinc (+193%), concentrados de plata y plomo (+74%), molibdeno (+32%) y oro (+23%).



Norte

Fueron tres las regiones del norte que aumentaron sus exportaciones y apuntan a un nuevo récord de ventas en 2023: Piura, La Libertad y Lambayeque.



La primera superó los US$ 1 842 millones debido a los mayores envíos de fueloil (+596%), fosfatos (+71%) y uva (+39%). En ese sentido, es importante destacar que Piura es la principal exportadora de productos no minero y energéticos, al explicar el 13,4 % del total de envíos (últimos 12 meses).



Lambayeque, por otro lado, sumó US$ 354 millones al cierre del primer semestre del año por sus mayores ventas de fruta (+18%), principalmente arándano (+125%), uva (+41%) y palta (+21%). Mientras que La Libertad, que alcanzó los US$ 1 965 millones, explica su crecimiento gracias a los mayores envíos de harina de pescado (+92%), antracita (+84%), palta (+30%) y concentrados de plata y plomo (+26%).

Centro

En el centro del país, Pasco sumó más US$ 578 millones en exportaciones gracias las ventas de concentrado de plata y plomo (+298 %) y cobre (+72 %). Mientras tanto, Ayacucho, que alcanzó US$ 439 millones, destacó por sus envíos de concentrado de plata y plomo (+7096 %).



Junín totalizó US$ 1 293 millones debido a un incremento en las ventas de zinc (+151%), cobre (+80 %), jengibre (+79 %) y cacao en grano (+31 %). Y, por último, el crecimiento de Ica (US$ 2 961) se dio producto de mayores envíos de cobre (+123 %), acero largo (+35 %), uva (+12 %) y arándano (+US$ 12,4 millones).



Oriente

En el oriente, finalmente, dos regiones aumentaron sus ventas al exterior. Madre de Dios logró alcanzar los US$ 92,7 millones gracias al crecimiento de los envíos de oro (+29 %); y San Martín sumó US$ 110,6 millones como resultado de las exportaciones de cacao en grano (+38 %), palmito en conserva (+10 %), productos forestales (+1,9 millones) y aceite de palma/derivados (+2 %).