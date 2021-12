La minería es una de las principales actividades económica del país. | Fuente: Minem

La Dirección General de Promoción y Sostenibilidad del Ministerio de Energía y Minas (Minem) informó que la Macrorregión Norte presenta una cartera de 8 proyectos con una inversión conjunta de 22,231 millones de dólares, lo que representa el 41.8 % del total nacional.



En el documento 'Cartera de Proyectos de Construcción de Mina 2021', el portafolio que lidera Eduardo González Toro detalló que, en todo el territorio del país, se registra un total de 43 proyectos mineros con una inversión de 53,168 millones de dólares.



La Macrorregión Norte está integrada por las regiones de Piura, Lambayeque, La Libertad y Cajamarca, siendo esta última quien lidera la inversión minera con US$ 18,050 millones, lo que significa un 33.9 % de la inversión global, precisó el Minem. Esta región localizada en el noroeste del país cuenta con cinco proyectos, destacando Yanacocha Sulfuros, a cargo de Minera Yanacocha, con una inversión de US$ 2,250 millones y cuyo inicio de construcción está previsto el próximo año.



En tanto, en Lambayeque destaca el proyecto de cobre Cañariaco con una inversión de US$ 1,560 millones y una participación superior a 2.9% de la Cartera. Mientras, la región La Libertad registra el proyecto aurífero Ampliación Santa María con una inversión de US$ 121 millones.



La región Piura cuenta con el proyecto Río Blanco, a cargo de Rio Blanco Copper, para la explotación de cobre con una inversión de US$ 2,500 millones, que representa el 4.7% de la inversión global.



MACRORREGIÓN CENTRO Y ORIENTE

La Macrorregión Centro, que comprenden Áncash, Ayacucho, Huancavelica, Ica, Junín, Lima y Pasco, registran una cartera de inversión conjunta de US$ 4,553 millones en 13 proyectos.



La región Áncash, con cuatro proyectos, tiene una inversión conjunta de US$ 1,282 millones. El proyecto cuprífero Magistral, ubicado en la provincia de Pallasca, destaca con una inversión de US$ 490 millones iniciará su construcción el 2022.



Otros proyectos como Hilarión y Ampliación Pachapaqui, explotarán zinc con una inversión de US$ 585 y US$ 117 millones, respectivamente. Mientras el proyecto San Luis extraerá plata con un financiamiento de US$ 90 millones.



Por su parte, la región Junín registra tres proyectos y una inversión conjunta de US$ 1,586 millones. El proyecto de cobre, Ampliación Toromocho, a cargo de la Minera Chinalco Perú S.A. con un financiamiento de US$ 1,355 millones, culminó la construcción de su Fase I el año pasado.



Las otras regiones de la Macrorregión Centro, Huancavelica, Lima, Pasco, Ica y Ayacucho concentran en conjunto una inversión de US$ 1,686 millones, distribuidos en 6 proyectos.



En Lima, el proyecto Planta de Cobre Río Seco (US$ 410 millones); Ayawilca (US$ 264 millones) y Yumpag (US$ 81 millones) en Pasco; Ampliación Shouxin (US$ 140 millones) en Ica; y el proyecto aurífero Optimización Inmaculada (US$ 136 millones) en Ayacucho.



Por último, la Macrorregión Oriente contempla el proyecto Cañón Florida, ubicado en la región Amazonas, con una inversión de US$ 214 millones, representa el 0.4% de la inversión total en cartera.

