Ministro de Economía pide "prudencia" a presidente de Consejo Fiscal y sugiere que no opine "en temas que no son de su competencia"

Titular del MEF enviará una carta a Consejo Fiscal para pedir explicaciones y evitar “dimes y diretes”.



El ministro de Economía y Finanzas Alex Contreras pidió prudencia a Carlos oliva, presidente del Consejo Fiscal, quien refirió que el MEF realizaba una especie de maquillaje contable para cumplir con la regla fiscal que limita el gasto público.

“Así como se exige prudencia a un ministro de Economía al momento de hablar, también los ciudadanos tenemos el derecho de exigir prudencia al presidente del Consejo Fiscal cuando se refiere a temas tan importantes que puedan afectar la credibilidad del país sobre todo cuando se utiliza políticamente un argumento en contra. Es algo que yo deslindo tajantemente”, refirió.

Días atrás, Oliva refirió que el MEF estaría realizando un maquillaje contable, a través de la transferencia de mil millones de soles que dará el Banco de la Nación al tesoro público para cumplir con la regla fiscal.

"Esta contabilidad creativa afecta su imagen. No debería incluirse como un ingreso del gobierno, sino como un préstamo", refirió Oliva para Semana Económica.

Ante ello, el titular del MEF consideró que el especialidad no debería pronunciarse sobre temas que no son de su competencia. "Hace tiempo el sr. Carlos Oliva está en una actitud política. O sea, yo no puedo opinar sobre temas que no son de mi competencia", indicó.

También, defendió la mencionada transferencia del Banco de la Nación y explicó que el decreto de urgencia que traslada las utilidades del Banco de la Nación al MEF "ha sido evaluado por el Ministerio de Justicia" y otras entidades.

Debido a estas críticas, el ministro también anunció que "enviará una carta hoy o a más tardar mañana solicitando las explicaciones pertinentes", esto con el objetivo de evitar "dimes y diretes", entre ambas instituciones.

El Consejo Fiscal es una comisión autónoma, adscrita al Ministerio de Economía y Finanzas, que realiza un análisis técnico independiente de la política macro fiscal.