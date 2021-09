Con la reducción de calificación hay menor atracción de inversiones privada, lo que signfica que se generarían menos puestos de trabajo. | Fuente: Andina

Esta semana la agencia Moody's bajó la calificación de riesgo del Perú de A3 a Baa1 con perspectiva estable, un ajuste que impactaría en la inversión privada en el país.

"En general cuando uno va a hacer una inversión, te enfrentas a una serie de riesgos. Cuando se está evaluando la inversión entre países, uno de los riesgos que se evalúan son los riesgos políticos, propios de ese país, y esa es la nota que nos han bajado", comentó Mónica Muñoz Najar, coordinadora de proyectos y políticas públicas en REDES.

Pero, ¿qué implica este cambio de calificación en el día a día de los peruanos?

Impacto en la economía de los peruanos

Muñoz Najar señala que la noticia refuerza la idea que han venido advirtiendo los analistas respecto a la capacidad de atracción de inversiones.

"Obviamente un inversionista no quiere meter su plata cuando piensa que el riesgo es más alto, y lo que ha pasado es que nos han confirmado que el riesgo es más alto. Se ahuyentan algunas inversiones que podían haber venido al Perú", precisa.

La experta explica que al llegar menos inversiones al país habrán menos puestos de trabajo.

"El Perú está sufriendo todavía de una no recuperación completa del empleo que perdió con la pandemia y el empleo que se ha recuperado es el no formal, que no tiene beneficios económicos, vacaciones ni seguros. Justamente, ¿quién emplea formalmente? Las inversiones que vienen formalmente, las empresas más grandes. Ahora vamos a tener un impacto, va a haber menos empleo de buena calidad", sostuvo.

Por otro lado, señaló que la reducción de la calificación también implica que cuando el país requiera endeudarse le costará más que antes.

"Si el Estado se quiere prestar, sea para financiar bonos o los fondos de estabilización para la gasolina, si se quiere endeudar la tasa a la que lo va a hacer también va a sumar ese riesgo y va a ser más alta. Este riesgo lo vamos a pagar de acá en adelante y es un segundo efecto que nos va a afectar a todos a la larga", afirmó.

La especialista agregó que este encarecimiento del crédito va a tener impacto en la tasa de interés en la cual los peruanos acceden a préstamos, y también la tasa que reciben por sus ahorros.

Además, indicó que esto podría verse vinculado con el tema de los precios de productos básicos, por la incertidumbre en la que se encuentra la economía.