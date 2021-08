Actualmente la remuneración mínima vital de S/ 930. | Fuente: Andina

Esta semana el premier Guido Bellido anunció que el Gobierno planteará el aumento de la remuneración mínima vital, que actualmente es de S/ 930. Sin embargo, las micro y pequeñas empresas (mypes) advierten que esto pone en riesgo sus negocios.

El presidente del gremio Mypes Unidas del Perú, Daniel Hermoza, sostuvo que esta medida hace un grave daño a la reactivación económica, pues está frenando los planes de contratación de las empresas.

"El solo anuncio ya está generando un frenazo en las proyecciones que tenían muchas empresas de contratar personal. La economía no está totalmente activada y la crisis hace que el fin de mes sea una tragedia para muchas empresa, cumplir con las obligaciones tributarias, de personal, deudas hace complicado el estatus de la mayoría", dijo a RPP.

Hermoza sostuvo que la propuesta ha generado una sensación de inestabilidad en las mypes, al punto que las empresas están pensando en cuánto podría subir y cuánto menos deberán contratar.

"Si antes pensaban contratar cinco trabajadores, pero suben el sueldo a S/ 100 o a S/ 1,000, por así decirlo, entonces voy a dejar de contratar cinco y voy a tener que contratar solo tres porque sino no voy a poder cumplir con mi planilla", comentó.

Asimismo, señaló que el gremio está dispuesto a conversar con el Poder Ejecutivo, tal y como ha sido planteado por el premier, pero precisa que no argumenta que no es un momento oportuno para elevar el sueldo mínimo.

"Si bien es cierto que en el anuncio promete coordinarlo (el aumento del salario mínimo) con los gremios empresariales y laborales, no estamos en el mejor momento para hacer ese tipo de señalamientos (..) No creo que sea oportuno hasta que no se recupere el consumo", agregó.

El empresario recordó que el mínimo vital sirve para ir incorporando nuevos trabajadores a las empresas, y "los que vienen sin experiencia tenemos que pagarles el mínimo vital más todo el proceso que significa enseñarles".

Para que la situación laboral mejore, Hermoza agregó que el Ejecutivo debería dar anuncios que generen mejora para las empresas pues son las que crean los puestos de trabajo.