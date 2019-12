Recuerda que las tarjetas de crédito bien usadas pueden ser de ayuda, pero si se le da un mal uso se convierten en una pesadilla. | Fuente: GETTY

A fines de noviembre la SBS modificó el reglamento de tarjetas de crédito para evitar que los peruanos se sobreendeuden. Y es que en el 2018 el endeudamiento de las familias marcó una cifra récord que no se veía en casi 3 años. Jorge Carrillo Acosta, profesor de Pacífico Business School, detalla cuál es la regla general que debes seguir en estas fechas.

Lee las letras chiquitas

"Lo primero que habría que hacer es armar un presupuesto personal, cuánto gano, cuánto gasto y cuánto dinero tengo para hacer estos gastos de fin de año. Por ejemplo si gano S/5,000 y gasto S/4,000, sé que podría utilizar S/1,000 y me voy midiendo para no usar más que ese monto", sostuvo Carrillo.

Para evitar que un préstamo o una tarjeta de crédito se vuelva una pesadilla debido a falta de información o poca planificación, Carrillo aconseja que tus deudas no superen la tercera parte de tus ingresos.

Hazlo con tus manos



Por su parte, Otto Regalado, Director Comercial y profesor del MBA de ESAN, recomendó que en caso hayas recibido una gratificación o aguinaldo, uses ese dinero extra para pagar esos obsequios o productos para las celebraciones por fin de año y así evites pedir préstamos o usar tarjetas de crédito.

"No es recomendable endeudarse, usar tarjetas de crédito, por el contrario hay que ser muy creativos y porqué no preparar con sus propias manos algunos regalos, y estos pueden ser manualidades, por ejemplo si te gusta la repostería hacer chocolates", dijo Regalado.

El especialista regalado sugirió tener una lista de prioridades y personas a quienes deseamos dar un obsequio esta Navidad y animó a realizar esas compras con anticipación para aprovechar algunas ofertas y no comprar por impulso sino midiendo el presupuesto disponible.

Refinanciamiento

En tanto, Alfredo Ramírez, fundador del portal web Comparabien, sostuvo que esta época del año es precisa para concretar una compra de deuda y unificar todas tus obligaciones en una sola entidad financiera.

"No olviden que para las tarjetas de crédito siempre existe la posibilidad de la renegociación o la compra de deuda específicamente, probablemente vamos a encontrar alguna tarjeta adicional de otro banco que nos permite una menor tasa de interés", comentó.

Ramírez recomendó no excederse en el uso de la tarjeta de crédito, ya que no se trata de la extensión de tu sueldo, sino que se convierte en una deuda que finalmente tendrás que pagar; y si no cumples, además de sobreendeudarte podrían reportarte ante una central de riesgo.