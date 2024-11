"No he tenido un jefe en 25 años y no estoy listo para empezar": CEO de JPMorgan responde a rechazo de Trump para unirse a su Gobierno

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

La victoria de Donald Trump el pasado 5 de noviembre en Estados Unidos llegó con fuerza a la Cumbre APEC Perú 2024, generando eco entre los líderes económicos que se dieron cita en Lima.

En medio de un ambiente de expectativas por la reorientación de la política económica de EE. UU., uno de los protagonistas fue Jamie Dimon, CEO de JPMorgan Chase, el banco de inversión más grande de Estados Unidos.

Durante el desarrollo del APEC CEO Summit, Dimon se dirigió de manera directa a Trump. “No he tenido un jefe en 25 años y no estoy listo para empezar”, comentó, dejando claro que el peso de su liderazgo en JP Morgan no se alinearía con la Casa Blanca.

Asimismo, consideró que "quien sea que haya ganado debe hacer frente a la situación más complicada geopolítica, militar y económica que el mundo ha enfrentado desde la Segunda Guerra Mundial. (...) Le deseo lo mejor al Presidente".

¿Qué ocurió previamente para que Dimon responda a Trump?

Días antes de la cumbre, Donald Trump había utilizado sus redes sociales para dejar en claro que, aunque "respeta enormemente" a Dimon, no lo invitaría a formar parte de su próxima administración.

"Jamie Dimon no será invitado a formar parte de la Administración Trump", afirmó el mandatario electo, despejando las especulaciones que lo habían señalado como un posible candidato a Secretario del Tesoro.

Esta aclaración fue respaldada por una fuente cercana a Dimon, quien indicó a Reuters que el CEO planeaba quedarse en JPMorgan y no tenía intención de asumir un rol en el gobierno.

Dimon también delineó su visión para impulsar el crecimiento económico: un entorno con menos regulaciones. “El crecimiento es la mejor estrategia”, insistió, enfatizando la necesidad de un marco regulatorio más flexible para estimular la inversión y la innovación.

Así, APEC 2024 no solo ha sido un espacio para el diálogo sobre el comercio y la cooperación entre naciones del Pacífico, sino también un reflejo de las tensiones y expectativas que despierta la vuelta de Donald Trump al poder en la Casa Blanca.