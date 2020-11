Francisco Sagasti asumirá la presidencia de la República de forma transitoria en reemplazo de Manuel Merino. | Fuente: Andina

El próximo presidente de transición, Francisco Sagasti, indicó que se evaluarán los proyectos que plantean la liberación de aportes de los sistemas previsionales.

"Desde el Ejecutivo tendremos que ver eso con la responsabilidad que exige el manejo de la hacienda pública", señaló en RPP TV.

El actual presidente del Congreso señaló que no se puede engañar a la ciudadanía prometiendoles proyectos que no se pueden cumplir.

"Desde el Congreso podemos plantear pedidos, hacer reclamos, vociferar y gritar: 'la plata de los pobres', 'ladrones', etc, y eso no ayuda en nada (...) No hay que engañar a la ciudadanía, se deben explicar mejor las cosas, hacer frente a esos arrebatos que tratan de confundir sabiendo que lo que están planteando no se puede hacer", agregó.

Sagasti señala que se deben dar propuestas concretas de cómo se puede ayudar a las personas sin destruir el sistema previsional del cual dependen más de 650 mil adultos mayores que no tienen más opciones de generar ingresos.

"Vamos a ser muy cuidadosos y evaluar las demandas de quienes más lo necesitan. Desgraciadamente muchas demandas van a quedar insatisfechas, nos guste o no. No podemos hacer milagros", precisó.

Antes de la vacancia, se había indicado que el proyecto que plantea el retiro de aportes de la ONP generaría un desembolso de S/16,000 millones del tesoro público.