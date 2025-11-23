Ositrán aprobó el precio de la TUUA de transferencia del Aeropuerto Jorge Chávez: conoce cuánto deberán pagar ahora los pasajeros

Ositrán anunció este domingo que la metodología de cálculo para establecer los montos es "consistente, justificada y apropiada" dentro de las necesidades de desarrollo del aeropuerto.

El Organismo Supervisor de la Inversión en Infraestructura de Transporte de Uso Público (Ositrán) aprobó este domingo, en una sesión extraordinaria, la Tarifa Unificada de Uso de Aeropuerto (TUUA) de Transferencia del Aeropuerto Internacional Jorge Chávez. De esta manera se estableció los precios que deberán pagar los usuarios.

Según la institución, la TUUA de Transferencia para los pasajeros de vuelos internacionales será de 10.05 dólares; mientras que para los vuelos nacionales el monto es de 6.32 dólares. Estos precios estarán vigentes hasta el 31 de diciembre del 2030.

Ositrán afirmó que la metodología de cálculo para establecer los montos es "consistente, justificada y apropiada" dentro del marco de la regulación económica y las necesidades de desarrollo del aeropuerto.

"Cabe señalar que el presente procedimiento tarifario ha sido llevado con absoluto respeto al principio de transparencia y los demás que rigen el actuar del regulador, garantizando el acceso a la información a todos los interesados, mediante los mecanismos de publicidad y participación ciudadana, incluyendo la realización de audiencias públicas, que en su oportunidad han sido materia de una acción de control por parte del Órgano de Control Institucional del Ositrán", se lee en un comunicado que emitió la entidad.

La TUUA de transferencia está programada para comenzar a cobrarse en el Aeropuerto Jorge Chávez desde el próximo domingo 7 de diciembre.

¿Qué es la TUUA de Transferencia?

La TUUA de Transferencia se refiere al pago que hacen los pasajeros en conexión, es decir, aquellos que llegan en un vuelo y luego toman otro para continuar con su viaje.

Actualmente, aquellos usuarios que realizan escala en Lima no pagan por esta tarifa, no obstante, con la próxima implementación de la TUUA de transferencia se sumará un monto adicional en el precio final de los boletos de estos pasajeros.