Papel Higiénico Paracas: multan a empresa por no acreditar que rollo mide 40 metros

Indecopi colocó una sanción por más de 2 millones de soles por publicidad engañosa, al no acreditar características de una de sus marcas.

Una multa de 482.78 UIT en última instancia impuso Indecopi a la Papelera Reyes, empresa que produce los rollos de papel higiénico, al haber incurrido en actos de competencia desleal en la modalidad de engaño con su marca Paracas Black Premiun.

La sanción se generó porque la empresa no pudo acreditar que dicho producto tenía una longitud de 40 metros, como lo publicitaba en diferentes canales digitales como redes sociales, etc.

Por esta publicidad engañosa, la Sala Especializada en Defensa de la Competencia del Indecopi colocó 482,78 UIT, que equivalen a S/2 millones 389.761.

¿Cómo se defendió la empresa?

Si bien papelera Reyes presentó una ficha técnica, un acta de constatación notarial y un informe de laboratorio e interno, Indecopi consideró que ninguno de estos medios fue suficiente para acreditar la veracidad de la publicidad.

"Por ejemplo, las pruebas no consignaron una fecha de elaboración, no incluían algún estudio que respalde los resultados, no siguieron el procedimiento adecuado para la inspección de la muestra o fueron emitidos en una fecha posterior al inicio de la difusión de la publicidad", se lee en el comunicado de Indecopi.

A parte del pago de la multa, la compañía papelera también tendrá que retirar todos los mensajes y cesar la campaña publicitaria de su marca. Adicional a ello tendrá que emitir un aviso de rectificación a través de los mismos medios que contribuyeron a propagar el mensaje.