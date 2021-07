El presidente de la República, Pedro Castillo. | Fuente: Andina

Hoy Pedro Castillo asumió la presidencia de la República e hizo sus primeros anuncios oficiales sobre las medidas que tomará para continuar con la reactivación de la economía peruana.

En primer lugar el nuevo jefe de Estado anunció una serie de cambios en el modelo económico, argumentando que estas reformas son anheladas por la población

"La pandemia terminó por visibilizar que las críticas que se le hacían al modelo económico no solo eran legítimas, eran también válidas. Hoy la población pide cambios y no está dispuesta a renunciar a ellos", señaló.

Pero, el mandatario aseguró que estos cambios no afectarán el desarrollo económico logrado en las últimas décadas.

"Sí es posible realizar esos cambios con responsabilidad, respetando la propiedad privada, pero también poniendo por delante los intereses de la nación. Y hacia eso apuntamos. Porque queremos construir un país más próspero, pero también un país más justo. Un país donde una mayor generación de riqueza y bienestar se distribuyan de manera más equitativa entre todos los peruanos", sostuvo.

No estatizaciones ni expropiaciones

El presidente desacartó que se vayan a realizar expropiaciones de bienes privados en su gestión y garantizó que se respetará la propiedad privada.

"Lamentablemente durante la campaña electoral se ha tratado de asustar a la población con el cuento de que queríamos expropiar los ahorros, las casas, los automóviles, las fabricas y otros bienes de propiedad de los ciudadanos, lo que es totalmente falso", dijo en su primer mensaje a la Nación.

Asimismo, señaló que tampoco procederán a estatizar empresas o realizar políticas de control de cambios en el Perú durante su Gobierno. Esto es contrario a lo planteado en el ideario del partido Perú Libre, donde se proponía tomar el control de empresas en sectores mineros, gasíferos y petroleros.

"No pretendemos ni remotamente estatizar nuestra economía ni hacer una política de control de cambios. Solo queremos que la economía de las familias, sobre todo las de menores ingresos, sea más estable y próspero; que las grandes empresas no estafen al fisco mediante la evasión o la elusión tributaria, que el Estado cumpla su función supervisora y defensora del ambiente, del consumidor y de la sociedad", precisó.

En esa línea afirmó que su gobierno luchará contra los monopolios o concesionarias.

"Lo que nosotros propugnamos es que se acaben los abusos de los monopolios, de los consorcios que cobran sumas artificialmente elevadas por los bienes y servicios básicos como ha sucedido con el gas doméstico y las medicinas", sostuvo.

Nuevo modelo de promoción de proyectos de inversión

Castillo indicó que se implementará el criterio de rentabilidad social en los proyectos de minería o hidrocarburos con lo cual las empresas deberán generar mayor desarrollo para las poblaciones locales y cuidar el medio ambiente.

"Implementaremos el criterio de rentabilidad social que es superior a la licencia social, esto signfica que todo proyecto debe contribuir a dinamizar economía local, regional y nacional, incrementar el ingreso nacional propiciando el ingreso de capitales, donde la recaudación de impuestos o regalías sea positiva y relevante y mejorar las condiciones y salarios", aseguró.

Afirmó que si algunos de estos proyectos de inversión extranjera no generan rentabilidad social a las localidades no continuarán.

“Los actores deben acondicionarse a cada escenario y no al revés. Los pueblos y las organizaciones territoriales deben participar activamente en la gestión de su desarrollo. Si un proyecto no tiene rentabilidad social, simplemente no va”, manifestó.

También indicó que revisarán las condiciones económicas con grandes empresas pesqueras para la obtención de mayores ingresos tributarios para el país, y para que generen mayor valor agregado e industrialización de nuestros recursos naturales y marinos y empleo digno.

Un millón de empleos en un año

En su primer discurso como mandatario afirmó que su Gobierno creará “un millón de empleos en un año” y para ello implementará algunas medidas como:

- Golpe de inversión pública y generación de empleo temporal.

- Activar programas públicos de generación de empleo que a la vez permitirán darle mantenimiento o construir obras en todo el país. Para ello, se asignará:

3,000 millones de soles para Municipalidades y Gobiernos regionales para la aceleración inversiones.

1,000 millones de soles para arreglar trochas carrozables a los centros poblados

700 millones de soles para el programa Trabaja Perú de pequeñas obras municipales intensivas en empleo.

Nuevo Bono

El jefe de Estado señaló que este apoyo financiero será otorgado debido al incremento de costos que ha generado la pandemia para los hogares peruanos.

"Realizaremos una transferencia directa e inmediata de apoyo financiero de S/ 700 a cada familia vulnerable. Dado que la pandemia ha generado muchos costos en educación y salud a las familias, y a eso ahora se ha sumado en el último mes del gobierno anterior un alza de precios que afecta la alimentación familiar", sostuvo.

Más créditos

El presidente anunció que se ampliarán los programas de facilidades de crédito realizados de manera concertada entre el gobierno y el Banco Central de Reserva (BCR) para apoyar al agro, las pymes, el turismo, el transporte, y a los consumidores.

En ese sentido, indicó que se ampliarán los periodos de gracia y facilitarán la reprogramación de deudas a las micro y pequeñas empresas (mypes).

Además, se lanzará un nuevo programa de crédito orientado específicamente a la protección del empleo.

Cambios en la industria petrolera

Castillo también indicó que la empresa estatal Petroperú debe participar activamente en el sector hidrocarburífero, con el objetivo de regular los precios finales al consumidor.

“Petroperú participará en todos los aspectos de la industria petrolera: la exploración y explotación de yacimientos de petróleo y gas natural, el transporte hacia refinerías y la comercialización de los derivados”, manifestó.

El jefe de Estado señaló que de esta manera se podrán regular los precios finales y evitar que se explote al ciudadano, se eleven los precios de los alimentos y los pasajes para beneficio de una empresa monopólica.