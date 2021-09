Julio Velarde | Fuente: Andina

El ministro de Economía y Finanzas, Pedro Francke, confirmó este jueves que el Gobierno ratificará a Julio Velarde como presidente del Banco Central de Reserva (BCR).



En entrevista con el programa Nada Está Dicho de RPP, Pedro Francke aclaró que la palabra del presidente Pedro Castillo era invitar a Julio Velarde para que continué frente al BCR y que eso no cambió.



"Justo cuando hemos estamos de viaje el presidente Velarde ha dicho que él claramente acepta y ahorita, como él mismo ha señalado, el tema es cómo conformamos un directorio que sea técnico, profesional y de concertación (...) hablé un poquito con Julio Velarde hace una semana y es lo que ya tenemos que cerrar y definir en un par de semanas", indicó.

"Velarde ha dicho que acepta"

Pedro Francke expresó su deseo de lograr con el Congreso de la República una "buena concertación", ya que el directorio del BCR se conforma en parte por personas nombradas por el Poder Ejecutivo y por el parlamento.

"Estaba dicho que él se queda, entonces no me he puesto en la situación de que él no se quede. El Presidente le ha ofrecido el puesto, Velarde ha dicho que acepta. Falta conformar el directorio porque la cuestión no solo es nombrar a Velarde, lo que conviene es nombrar a todo el directorio en bloque", precisó.



Perfil del directorio



Pedro Francke señaló que el perfil del directorio del BCR tiene que ser técnico antes que político, con "personas con alto conocimiento de la materia".

"Que sean buenos economistas, desde luego que sean honestos porque esa es otra cuestión particular y también tener un cierto rol de articulación porque los que nombre el Congreso alguna relación tendrán con el Congreso y los que nombre el Ejecutivo alguna relación tendrán con el Ejecutivo. Ahí está el tema de la concertación", manifestó.

