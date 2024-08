Perú firmará TLC con Hong Kong, ¿qué oportunidades comerciales hay entre ambos países?

Las uvas, arándanos, paltas, harina de pescado y minerales de plomo concentraron casi el 81% del total de nuestros despachos a Hong Kong.

Ante el anuncio de la firma del Tratado de Libre Comercio (TLC), con Hong Kong en noviembre de este año, la Asociación de Exportadores informó cuáles son las oportunidades comerciales que encontrará Perú con el país asiático.

Solo el 2023, este país fue el destino 15 de la oferta con valor agregado del Perú y concentró el 1.3 % del total de envíos; además, de esta cantidad, al menos el 79 % fueron productos agrícolas, el 9% industriales y el 7% pesqueros (primario y para consumo humano directo), entre otros.

Además, los despachos peruanos a esa economía sumaron US$ 258 millones y que en el top 3 estaban las uvas con US$ 93 millones, arándanos con US$ 84 millones y las paltas con US$ 18 millones, con variaciones positivas de 9.5%, 7.1% y 14%, de forma respectiva.

Y entre enero y junio del 2024, los envíos a Hong Kong (US$ 126 millones 246 mil) crecieron 22.7%. Los tradicionales (US$ 46 millones) registraron un incremento notable de 1,677.1%, gracias al oro y harina de pescado; y los no tradicionales (US$ 80 millones), cayeron -20.2%.

¿Qué envía Perú a Hong Kong?

“Las uvas, arándanos, paltas, harina de pescado y minerales de plomo concentraron casi el 81% del total de nuestros despachos a Hong Kong, por lo que está pendiente un trabajo para diversificar nuestro portafolio. El acuerdo comercial sumará a ese objetivo”, dijo el jefe de Estudios Económicos e Inteligencia Comercial del Centro de Investigación de Economía y Negocios Globales de la Asociación de Exportadores CIEN-ADEX, Gabriel Arrieta Padilla.

Otros productos que también exporta son: arándanos, pecanas, mandarinas, café en grano y quinua (agroindustria); harina de pescado, pota congelada y buche de pescado seco (pesca); t-shirts de algodón, hilados de pelo de alpaca y camisas de punta de algodón con cuello (textil y confecciones) y selenio en polvo (otros).

¿Qué oportunidades comerciales tendrá Perú?

Arrieta explicó que Hong Kong también importa vino, preparaciones para salsas, productos de panadería, pastelería o galletería, para el cuidado de la belleza, perfumes y aguas de tocador, bolsos de materia textil, instrumental para medicina veterinaria y bisutería de material esmaltado.

Este tipo de requerimientos se convierten en una oportunidad para que el Perú diversifique sus envíos.

¿Qué se sabe del TLC con Hong Kong?

El acuerdo Perú-Hong Kong incluye 14 capítulos, con temas relacionados al acceso a mercados, reglas de origen, medidas sanitarias y fitosanitarias, comercio de servicios, comercio electrónico, inversión, cooperación, facilitación del comercio y otros.

Hong Kong es reconocido como un hub financiero global de primer nivel, ofreciendo a las empresas acceso a financiamiento y un sistema tributario simplificado. Su ubicación estratégica facilita la conexión con China y el resto de Asia.