Envíos al exterior

Las exportaciones del sector textil confecciones mostró un comportamiento positivo el 2018 con un aumento de 10%, alcanzando US$ 1,400 millones en ganancias; es decir, US$ 127 millones más que el año anterior.

El sector envió productos a 113 mercados, destacando Estados Unidos (US$ 679 millones), Brasil (US$ 70 millones) y Chile (US$ 64 millones). Los principales productos fueron t-shirt de algodón (US$ 324 millones), camisas de algodón (US$ 150 millones), cárdigan de algodón (US$ 65 millones) e hilados de alpaca (US$ 33 millones).