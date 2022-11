Un paquete para las finales no baja de US$ 7 000 y el boleto aéreo costaba un aproximado de US$ 2 800. | Fuente: Andina

Alrededor de US$ 10 000 pagaron los fanáticos del fútbol para asegurar su presencia en el Mundial Qatar 2022. El monto, con el tipo de cambio actual, es equivalente a 40 sueldos básicos; es decir, más de S/ 40 000.

Ricardo Acosta, presidente de la Asociación Peruana de Agencias de Viajes y Turismo (Apavit) hizo un detalle de los gastos de viaje y hospedaje de un fanático y según sus cuentas, solo en los vuelos una persona pagó US$ 2 800 para viajar.

"Un paquete para las finales no baja de US$ 7 000 y el boleto aéreo costaba un aproximado de US$ 2 800", explicó el vocero a El Comercio.

Según información de las agencias de turismo, son alrededor de 300 las personas que adquirieron un paquete de viaje. Para el vocero, la demanda es baja porque "el Perú no clasificó y los costos son muy altos".

¿Cuánto demorará un viajero para llegar a Doha y ver el Mundial Qatar 2022?

Un fanático del fútbol tardaría más de un día para llegar a Doha, la capital de Qatar. Primero soportar un vuelo a Ámsterdan desde Lima, con una duración de 12 horas y 10 minutos. En la primera escala, un pasajero tendrá que esperar 23 horas y 35 minutos hasta abordar otro vuelo para llegar a Doha según Inés Hochstadter, country manager de Despegar.

En tanto, en el país árabe, hay una gran cantidad de habitaciones libres entre el 24 y el 28 de noviembre, cuando se desarrollarán los partidos definitorios de la fase de grupos.

Solo en estos días, hay 25 000 habitaciones libres, detalló Omar Al-Jaber, director de alojamiento del comité organizador del Mundial.

El vocero también detalló que hay una venta de 2.9 millones de entradas vendidas, de un total de 3.1 millones, con esta demanda se espera una ocupación en los alojamientos de al menos el 30 % antes del 20 de noviembre.

¿Cuánto gastarán en alojamiento?

Se calcula un gasto mínimo de 40 US$ la noche, en hospedajes baratos, utilizados para albergar a obreros migrantes durante la etapa de construcción, también hay ofertas entre US$ 200 y US$ 300 y hoteles de lujo entre US$ 400 y US$ 1000 por noche.