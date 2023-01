Más del 60 % de peruanos no esperan una mejora en la economía nacional. | Fuente: Andina

Un estudio de Impronta Research a nivel nacional reveló la poca expectativa que tienen los peruanos por ver un crecimiento económico en el país.

Según el estudio, seis de cada diez personas en este país tienen no creen que habrá desarrollo este 2023; aunque en diferente nivel.

Las estadísticas revelaron que el 48 % de encuestados cree que la economía empeorará o empeorará mucho: además, el 21 % sostiene que no habrá un crecimiento, pero tampoco un retroceso; es decir, el panorama permanecerá neutro.

"Las expectativas sobre la economía hacia el 2023 no son positivas, gran parte de los peruanos considera que el actual contexto político y social serán desfavorables para la economía local, mientras otro porcentaje aún se mantiene en incertidumbre y no logra medir el impuesto de la actual coyuntura", refirió José Oropeza, socio director de Impronta Research.

Si bien la mayoría de los estudios presentan resultados poco alentadores, en el último año, se observó un mayor pesimismo sobre el futuro del país en el nivel socioeconómico A, revela Oropeza.

El estudio de Impronta Research también revela que el mayor desconcierto se encuentra en personas del nivel socioeconómico A (62 %), sin embargo, el desaliento es sostenido en los demás actores como el B (46 %), C (44 %) y D (42 %).

Para el profesor Jorge Ojeda, docente de Negocios EPE de UPC, la baja expectativa podría repercutir en el consumo.

"También hay pesimismo por el frente empresarial, si se toma en cuenta que sus expectativas están en el tramo negativo por más de un año.", dijo a Gestión.

Baja expectativa en la economía familiar

Si los peruanos no esperan un crecimiento de la economía nacional, al menos el 70 % no tiene buena expectativa sobre la mejora de sus ingresos. De este porcentaje, el 28 % no cree mejorar y otro 40 % considera que todo irá igual.