Economía “Petroperú es una empresa fallida”, dice exministro David Tuesta al rechazar pedido de rescate financiero

El Gobierno de Dina Boluarte ha instalado un grupo técnico que evalúa la viabilidad de otorgar un nuevo apoyo financiero para la empresa estatal Petroperú por más de US$ 2 550 millones, según anunció esta semana el presidente del Consejo de Ministros, Alberto Otárola.

En Ampliación de Noticias, el exministro de Economía y Finanzas David Tuesta rechazó que el Ejecutivo evalúe entregar el apoyo financiero, que incluye US$ 750 millones por capitalización del apoyo financiero; US$ 650 millones por gestión de préstamos con garantía del MEF; y un aporte de capital de US$ 1 150 millones.

Tuesta alegó que el país se encuentra en un contexto de recesión, después de que la economía peruana no se recuperara en el tercer trimestre del 2023, y que el desembolso representa al menos un punto del Producto Bruto Interno (PBI).

“Esto se puede calificar como una tomadura de pelo a todos los peruanos. En el peor momento de la situación económica, que la economía está completamente en rojo y la recaudación se ha derrumbado; y se pretende pedir recursos, aproximadamente 2 550 millones de dólares, que representa un punto del PBI, para salvar a una empresa fallida”, alegó.

Se requieren cambios

El economista señaló que la continuidad de Petroperú es inviable, si es que -acotó- no se aplica un cambio en la gobernanza de la compañía estatal, que incluya mayor transparencia en la elección del presidente, el gerente y la junta directiva; la toma de decisión eficientes; y la reducción del gasto en personal.

“Lo que sorprende es que el MEF hoy esté deslizando que puede ser [el rescate financiero], porque -en mi punto de vida- no hay nada que evaluar respecto a la viabilidad de esta empresa…” apuntó.

“Si esto sigue así, sin ningún cambio, es que todos los años el presupuesto público va a tener que desembolsar el aproximado de un punto del PBI para financiar a Petroperú”, sentenció.