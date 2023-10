S&P sobre Petroperú: "Todavía esperamos que el Gobierno intervenga para evitar un impago"

La agencia S&P rebajó la calificación crediticia de la petrolera estatal debido a su débil desempeño este año.

La semana pasada Standard & Poor’s rebajó la calificación crediticia de Petroperú de "BB" a "B+" y recortó su perfil de crédito independiente de "B" a "CCC+", complicando aún la posibilidad de la petrolera estatal de obtener un financiamiento privado.

Según explicó la agencia clasificadora, la estructura de capital de Petroperú es cada vez más débil y no esperan que la situación mejore al cierre del año.

"El 2023 seguirá siendo un año muy frágil para Petroperú en medio de la escasez de liquidez que desencadenó una nueva solicitud de ayuda al Gobierno y la necesidad de negociar los términos del convenio con la Compañía Española de Seguros de Crédito a la Exportación (Cesce)", indicaron en su reporte.

Aunque la S&P sí espera que la empresa estatal se recupere en el 2024 con la refinería de Talara en total funcionamiento, indican que "el pobre desempeño en lo que va del año y el apoyo que se tradujo en una mayor deuda han debilitado la estructura de capital de la compañía, y no anticipan un desapalancamiento significativo de los flujos de efectivo de Talara en 2024-2025".

La calificadora agrega que un factor clave de la calificación sigue siendo la probabilidad de que el Gobierno entregue el apoyo de cerca de 1,500 millones de dólares que Petroperú solicitó hace unos meses.

"Todavía esperamos que el Gobierno intervenga para evitar un impago de la empresa", indica el reporte de S&P.

Con la probabilidad de que se entregue este mencionado apoyo del Estado, S&P estableció una perspectiva estable para Petroperú.

"Esperamos sea fundamental para cubrir las necesidades de liquidez durante el cuatro trimestre de 2023", agregan.

Por ahora tanto el Ministerio de Economía y Finanzas como el presidente del Consejo de Ministros han indicado que no está planeado otrogar un nuevo apoyo a la petrolera estatal.

"No se le va a dar ningún dinero adicional a Petroperú para financiar lo que allí se está pidiendo, porque la decisión del Estado es orientar estos fondos a la atención de El Niño", dijo el premier Alberto Otárola el mes pasado.

Cabe recordar que este no es el primer apoyo financiero que solicita Petroperú, pues en octubre del 2022 se les otorgó un préstamo de US$ 750 millones a Petroperú y también se entregó un aporte de capital de US$ 1 mil millones y una garantía para una nueva línea de crédito a corto plazo de US$ 500 millones.