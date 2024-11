Exministro de Economía, Waldo Mendoza, no está de acuerdo con los nombramientos en Petroperú

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Ante los recientes nombramientos en Petroperú, Waldo Mendoza, vicerrector Académico de la PUCP y exministro de Economía y Finanzas, se presentó en Ampliación de Noticias por RPP y expresó que no se está dimensionando la gravedad del problema como corresponde.

"La modernización de la refinería costó $ 6,500 millones. El gobierno le prestó $ 3,000 millones y ya las ha capitalizado, es decir, les ha regalado los $ 3,000 millones a Petroperú. El Banco de la Nación le ha prestado $ 2,000 millones, que seguramente muy pronto no va a capitalizar también. Esta empresa nos cuesta hasta ahora $ 11,500 millones", dijo al iniciar.

En cuanto a las declaraciones de Alejandro Narvaez, presidente de Petroperú, sobre la sostenibilidad de la empresa, Mendoza sostuvo que "la definición de quebrada o no quebrada es un poco tonta porque, si a una empresa que está quebrada, el gobierno le da recursos, entonces nunca va a quebrar. No tiene un problema de liquidez. Eso es cuando una empresa tiene a premios de corto plazo, se presta la plata, luego lo paga y vuelve a la normalidad. Un problema de solvencia es cuando no tienes la plata para pagar tu crédito y es el caso de Petroperú".

En el marco de los nombramientos de Petroperú, Waldo Mendoza refirió que el José Arista, ministro de Economía y Finanzas, y Rómulo Mucho, ministro de Energía y Minas, tendrán "que hacerse responsable. Los que han sido nombrados son muy amigables con el Estado. Preferiría una empresa petrolera que se fortalezca, cuando lo que amerita ahora es hacer una restauración completa, de reducción de personal, de búsqueda de deficiencias, etc. Más o menos en la línea de lo que el anterior directorio".

Finalmente, advirtió que no está de acuerdo con el nuevo directorio de Petroperú, ya que esto implicaría que "en un semestre más van a pedirnos más plata y para no quebrar el Gobierno, se lo va a tener que dar".

¿La Refinería de Talara puede distribuir 95,000 barriles diarios?

En una entrevista en Las Cosas Como Son por RPP, Rómulo Mucho, titular de Energía y Minas señaló que la Refinería de Talara podrá distribuir 95,000 barriles diarios de petróleo a $ 10 o $ 12 por unidad, cuando opere con toda su capacidad en unos meses. Con ello, se obtendrá, según sus estimaciones, hasta $ 30 millones al mes.

Para Waldo Mendoza, el panorama no sería el mismo: "Petroperú tiene más o menos el 25% del mercado, actualmente. Hace unos 20 años, tenía como el 50% del mercado. Para que se cumpla lo que afirma el ministro, Petroperú tendría que recuperar el tamaño del mercado que tenía antes":

¿Qué se requiere? El exministro de Economía considera que Petroperú debe cumplir con dos factores: competitividad, cobrando precios más baratos que los de la competencia, y que se opere con la máxima capacidad.