Adriánzen reconoce nuevo retraso en elección del directorio de Petroperú: "No tengo palabras para excusarme por esta insuficiencia"

El primer ministro, Gustavo Adrianzén, lamentó este miércoles no poder presentar a los nuevos integrantes del directorio de Petroperú pese a que ya lo venía anunciando. Según señaló, esto se debió por un imprevisto de último momento.

"Por eso me reserve sin dar una fecha exacta. El lunes pensamos que teníamos la lista íntegra, lamentablemente se nos cayeron dos nombres. No tengo palabras para excusarme por esta insuficiencia. No voy a mentir. Tenemos la cifra cerrada, pero dos personas decidieron bajarse a ultima hora", manifestó desde conferencia de prensa en la PCM.

Hoy se cumplen 43 días desde la renuncia del Directorio completo de Petroperú por la situación insostenible que vive la empresa estatal. El mismo Adrianzén había señalado, en exclusiva para RPP, que ya tenía los nombres para ser confirmados, pero esto no sucedió.

Tanto el ministro de Economía, José Arista, como el titular de Energía y Minas, Rómulo Mucho, habían afirmado que el martes 22 de octubre ya estarían resueltas las designaciones, pero tampoco pasó.

Más dinero a Petroperú

El Gobierno dispuso el pasado 14 de setiembre destinar un apoyo financiero a Petroperú de 750 millones de dólares, como parte de las "medidas extraordinarias y urgentes en materia económica y financiera" que permitan a la petrolera estatal "superar la coyuntura" económica.

Asimismo, se establecieron medidas de facilitación financiera, y otras de optimización y austeridad "para la sostenibilidad financiera" de la empresa de hidrocarburos.

El Gobierno dispuso que el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) asuma "el pago de los vencimientos que ocurran en el segundo semestre de 2024, de las deudas a cargo de la empresa", las cuales corresponden "a las operaciones de endeudamiento externo sin la garantía del Gobierno Nacional, bajo la modalidad de emisión de bonos (...) y bajo la modalidad de préstamo con garantía de la Compañía Española de Seguro de Crédito a la Exportación (CESCE)".