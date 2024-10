Ministro de Economía asegura que este martes se nombrará el nuevo Directorio de Petroperú

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

José Arista, ministro de Economía y Finanzas, anunció este lunes que han convocado a una reunión de accionistas de Petroperú para mañana nombrar a los nuevos directores de la empresa estatal, luego de que la anterior junta administrativa presentara su renuncia el pasado 11 de setiembre.

En conferencia de prensa tras la 31 Reunión de Ministros de Finanzas del Foro de Cooperación Económica Asia Pacífico (APEC), el ministro explicó que ya había conversado durante la tarde con el ministro de Energía y Minas, Rómulo Mucho, para determinar la fecha de esta reunión y que para el miércoles los nombres de los funcionarios serán publicados en el diario oficial.

“Hoy a las 3 de la tarde me he reunido con mi colega Rómulo Mucho y para mañana estamos convocando a una reunión a una junta de accionistas para nombrar a los directores que será publicado en el periódico el miércoles. Así que mañana nombramos a los directores”, manifestó el ministro.

Nombres ya fueron consensuados

Durante la mañana se conoció que ya se había logrado un acuerdo respecto de los nombres que integrarán el nuevo directorio de Petroperú. Así lo indicó el ministro Mucho, quien indicó que la lista de nombres ya había sido consensuada la semana pasada y que las designaciones no demorarían.

“No va a pasar mucho tiempo más para conocer al directorio. La semana pasada hemos consensuado los nombres. Ya está prácticamente la conformación del directorio. Esto ha sido un trabajo con la PCM, el MEF y el Minem”, dijo al diario Gestión.

Sin embargo, esta no es la primera vez que desde el Ejecutivo anuncian que se nombrará a los nuevos directores de la empresa estatal.

Mucho adelantó en dos oportunidades que la designación del nuevo directorio era cuestión de horas. La primera vez el pasado 16 de setiembre y el pasado 14 de octubre dijo lo mismo, sin que se produjera el nombramiento.

Incomodidad en el Gobierno

Esta situación no habría caído bien dentro del Gobierno y así lo expresó el titular del Gabinete Ministerial, Gustavo Adrianzén, quien señaló no sentirse “cómodo” para dar una fecha respecto del nombramiento cuando se le consultó la semana pasada.

"Sé que nos habíamos comprometido, días atrás, a anunciar el directorio, pero no es que no queramos darlo. La designación de un directorio como este, en el escenario que nos encontramos, es bastante complicado. (...) No queremos equivocarnos y, además, queremos que el directorio sea armónico, donde todos los integrantes puedan trabajar de manera coordinada”, dijo.