Pobreza en el Perú: su impacto negativo en el desarrollo infantil

Actualidad ¿Cuáles serían las consecuencias a largo plazo para los niños en su desarrollo infantil temprano?

En una reciente entrevista para el programa 'Ampliación de Noticias', Ivo Saona, director general de Aporta, plataforma de impacto social de Breca, resaltó la importancia crítica de la infancia, como un periodo crucial en la vida de los niños y expuso preocupantes cifras que evidencian la necesidad urgente de atención en Perú.

Saona destacó que el cerebro de los niños "realiza el 80% al 85% de sus conexiones neuronales en los primeros tres años de vida", lo que subraya la importancia crítica de este período para su desarrollo futuro. Sin embargo, lamentó que a pesar de este conocimiento, aún existen brechas significativas en el país que no se han cerrado.

El director de Aporta compartió datos alarmantes que muestran la realidad de muchos niños peruanos. "[...] 56% de los niños entre 6 y 12 meses no tienen apego seguro, es decir, en sus hogares no les leen, no les dicen que los quieren, no los abrazan. El 43% de los niños entre 6 y 35 meses sufren de anemia; si observamos en zonas rurales, ese número es mucho mayor. Además, ese mismo porcentaje carece de comunicación verbal afectiva. El 39% de los niños entre 12 meses y 18 meses no caminan solos. Por lo tanto, existe una brecha enorme que debemos cerrar", lamentó.

Ante esta situación, Saona resaltó la labor de Aporta en la implementación del modelo 'Nurturing Care', respaldado por Unicef y la OMS, que busca cerrar estas brechas de manera integral y efectiva.

Consecuencias y soluciones en el impacto del desarrollo infantil temprano

Asimismo, Saona subrayó la importancia de abordar el desarrollo infantil temprano de manera inmediata, atendiendo aspectos como la nutrición, la salud, el apego y el aprendizaje temprano. Destacó que una intervención efectiva en esta etapa inicial de la infancia es fundamental para evitar desafíos futuros.

"Cuando no se interviene de manera efectiva en el primer tramo de la infancia temprana, se corre el riesgo de convertirse en una persona menos competitiva a lo largo de la vida. Esto significa que se crece con deficiencias en educación, menor capacidad de retención de información y malnutrición física, lo que dificulta el aprendizaje en la escuela y la universidad, así como la obtención de empleo y el desarrollo de habilidades necesarias para la vida laboral", advirtió.

Frente al reciente aumento de la pobreza en Perú, confirmado por la INEI, Saona enfatizó la necesidad de tomar acción y buscar soluciones colaborativas. Hizo un llamado a la formación de alianzas sostenibles entre los sectores público, privado y académico, destacando que esta ha sido una estrategia fundamental de Aporta en su compromiso por mejorar el futuro de los niños peruanos.

Actualidad ¿Cómo se busca abordar las soluciones para enfrentar los desafíos del desarrollo infantil temprano?

RPP en YouTube La voz de todo el Perú. ¡Suscríbete gratis