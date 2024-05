Pobreza en Perú escaló de 27.5 % a 29 %: ¿por qué se ha dado este incremento y qué debe hacerse?

El Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI) confirmó que la pobreza monetaria experimentó un aumento del 1,5 %, afectando al 29 % de la población del país, en comparación con el 27,5 % registrado en 2022, según su informe "Perú: Evolución de la Pobreza Monetaria 2014-2023".



El informe del INEI, basado en los datos de la Encuesta Nacional de Hogares (ENAHO), destaca que la población en situación de pobreza alcanzó los 9 millones 780 mil personas, un incremento de 596 mil individuos en comparación con 2022 (9 millones 184 mil personas).



Además, se informa que la población en situación de pobreza extrema en 2023 fue del 5,7 %, afectando a 1 millón 922 mil personas, lo que representa un aumento de 249 mil personas en comparación con 2022 (1 millón 673 mil personas).



¿Por qué la pobreza en Perú subió de 27.5 % a 29 %?



"Uno de los puntos que tenemos que tener en cuenta es la situación económica y la crisis económica que vive el país, también debido a la crisis institucional. Entonces, cuando se ralentizan las inversiones, no solo la privada sino también la pública, no hay empleo y no se dinamiza la economía. Son parte de las razones por las que no tienen recursos las personas para alimentarse", explicó Paola Bustamante, directora de Videnza y exministra de Desarrollo e Inclusión Social.

"Lo segundo para la caída de pobreza de los hogares está vinculada con enfermedades. Cuando una persona en la familia se enferma eso implica que lo poco que tienen va para salud, teniendo en cuenta que el sistema de salud en nuestro país es bastante precario", agregó.

"En tercer lugar, el tema de factores climatológicos. La situación de desastres naturales, el Yaku, también generan reducción de ingresos para los hogares por perdida, muchas veces, de su capital y eso hace que incremente la pobreza y baje el monto de consumo", dijo Bustamante en el programa Ampliación de Noticias.

¿Qué debe hacerse para reducir los niveles de pobreza a nivel nacional?

De acuerdo con la directora de Videnza, el principal componente para reducir la pobreza en nuestro país es aumentando la inversión privada. Ello permitirá mayores ingresos en la caja fiscal, dinamizará la economía y generará más empleo.

En segundo lugar, cuando las familias no tienen suficientes ingresos para comer, se necesita generar -por lo menos- empleo temporal. "(La creación del empleo formal) ha funcionado en la época del expresidente Toledo, se creó el programa A trabajar Urbano […] En algún momento se llegó a generar empleo temporal en simultáneo de 100 mil puestos de trabajo entre 4 y 6 meses", destacó.

Otro tema que no es menor es el transporte público, señaló la directora de Videnza. "Si hablamos de Lima, los pobres se trasladan de un cono hacia el centro o atraviesan de un cono a otro para trabajar. Son horas, gastos en transporte, gastos de recursos que son escasos en la familia. Por lo tanto no es menor la intervención que se tiene que trabajar desde el Estado", apuntó.

Tampoco se debe dejar de lado la capacidad de gestión de la administración pública para reducir los niveles de pobreza. "Hay que mirar a qué personal están contratando en todos los niveles de gobierno, fortalecer SERVIR que no es un tema menor. Muchas veces se piensa que la salida de pobreza solo está vinculada a intervenciones sociales y en realidad cualquier intervención del Estado requiere profesionales y funcionarios calificados y capacitados para desarrollarlo".

