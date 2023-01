La mitad de los puneños están en situación de pobreza multidimensional, según datos de la ENAHO del INEI. | Fuente: Andina

Las manifestaciones reiniciadas esta semana en la Macrorregión Sur, que agrupa regiones como Puno, Apurímac, Cusco y Madre de Dios, se producen en un contexto de gran descontento social, con altos niveles de pobreza e inseguridad alimentaria.

Solo en Puno, los últimos datos del Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI) señalan que cuatro de cada 10 personas sufren de pobreza monetaria, con ingresos inferiores al costo de una canasta básica. Y si tenemos en cuenta la pobreza multidimensional, que incluye otras carencias como la falta de servicios básicos, la mitad de los puneños son pobres.

El presidente de la Cámara de Comercio de Puno, Francisco Aquise, precisó a RPP sobre las carencias que se viven en la región.

“Solo dos ciudades, como es Juliaca y Puno, tienen los servicios básicos, pero dentro del área rural adolecen de estos servicios y muchos de ellos no tienen electricidad, no tienen los servicios de saneamiento. Podemos decir que cerca del 70% de la población tiene un servicio básico o no tiene nada, puede que tenga un servicio precario y la gente fuera de los centros poblados usualmente no tienen ningún tipo de servicio básico”, sostuvo.

Los niveles de pobreza multidimensional son similares en Ayacucho, Apurímac y Madre de Dios, donde más del 40% no tienen el acceso ideal a educación, salud y condiciones de vivienda.

El ingreso promedio en 5 de las 7 regiones que conforman la macrorregión sur son más bajas que la media nacional de 1,327 soles mensuales. En Puno, por ejemplo, el ingreso promedio es de 805 soles al mes, el segundo más bajo del país. El presidente de la Mesa de Concertación para la Lucha contra la Pobreza, Federico Arnillas, señala que esto se da en un contexto en el que las políticas del estado no han contribuido a reducir las desigualdades en todas las regiones.

"En el caso de Puno, de Apurímac, lo que tenemos es una actividad agrícola y pecuaria que se lleva adelante en condiciones en general, muy duras, con tecnologías tradicionales (...) Ninguno de esos factores está generando los niveles de ingreso necesarios para un estándar de vida significativamente positivo para las familias rurales de Puno", precisó.

Inseguridad alimentaria

A su frágil situación económica se sumó la elevada inflación que enfrenta el país, pues en ciudades como Puno, Puerto Maldonado, Arequipa, Ayacucho, Cusco y Tacna la inflación supera el promedio nacional, siendo casi de 9%.

El jefe del Instituto Peruano de Economía (IPE), Víctor Fuentes, señala que al interior del Perú, particularmente en la zona sur del país, ha venido ocurriendo una tendencia creciente de la inflación durante los últimos meses.

“En Puno, Cusco, Apurímac y Madre de Dios la inflación ha aumentado entre septiembre, octubre y finales de diciembre”, agrega.

Fuentes sostiene que incluso antes de la inflación récord, el ingreso promedio en estas zonas no cubría una canasta básica familiar, que hasta el 2021 costaba 1,512 soles para sostener a un hogar de cuatro personas.

"Las regiones presentaban un ingreso promedio de casi 990 soles, lo cual representa una caída real de 13% respecto a sus niveles pre pandemia, dicho monto es casi 20% menor que en el resto del país, sin contar Lima Metropolitana. Esto significa que sus ingresos no alcanzaban para cubrir una canasta mínima referencial", señala.

Otro punto importante es la seguridad alimentaria en la Macrorregión Sur, especialmente en Apurímac, Ayacucho y Cusco, donde están en situación grave, de acuerdo con el Índice Global del Hambre.

Además, el INEI evidencia que estas zonas muestran los niveles de anemia más alarmantes del país. En Puno el 70% de los niños de 6 a 35 meses sufren de anemia, mientras que en Cusco, Apurímac y Ayacucho se ven afectados la mitad de los menores de tres años.