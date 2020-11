Los cines permanecen cerrados desde mediados de marzo cuando se declaró el estado de emergencia por la pandemia. | Fuente: Reuters

El Ministerio de Producción (Produce) comenzará a trabajar en los protocolos de bioseguridad de los cines.

Así lo señaló José Luis Chicoma, nuevo titular del Produce, quién espera reunirse la próxima semana con los representantes de los sectores más afectados que aún permanecen restringidos.

"Con los cines, la semana que viene empiezan las pruebas para ver cómo funcionarán los protocolos de bioseguridad que se han desarrollado, donde el Produce y el Minsa han estado coordinando", indicó a El Comercio.

El ministro comentó que luego de las pruebas se comenzará con una "marcha blanca".

Asimismo, señaló que también se evaluará la reactivación de los gimnasios con sus representantes, pero aún no hay fechas posibles para la posible reapertura.

"Todavía no hay fechas, pero es una de las prioridades que tenemos en el sector. Definir fechas y variables que se van a tomar, considerando las restricciones", indicó.

Cabe indicar que los protocolos de los gimnasios ya están listos y habían sido revisados por autoridades del Produce.



¿Cuánto han perdido?

A inicios de la pandemia la Asociación Nacional de Salas de Cine (Anasaci) calculó que las empresas de su rubro perderían más de S/ 16 millones por semana.

Por el lado de los gimnsasios las pérdidas también son cuantiosas. El gerente del gimnasio Sport Life, Jaime Yzaga, señala que “si facturamos al año más de US$ 200 millones y este año no se ha facturado nada ya estamos perdiendo US$ 200 millones”.