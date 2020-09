Proyecto de devolución de dinero a aportantes fue observado por el Ejecutivo. | Fuente: Andina

La economista Noelia Bernal advirtió que el proyecto de ley que permite el retiro de dinero de los aportantes de la ONP (Oficina de Normalización Provisional), que ha sido observada por el Ejecutivo, es "inaplicable".

En conversación con Ampliación de Noticias, la experta explicó que la ONP "no cuenta con fondos individuales" de los cuales uno pueda agarrar cierta cantidad de dinero y "devolver a la gente". "No existe esa figura y al no tenerla, no se va a poder identificar a los aportantes", señaló.

Asimismo, resaltó que el Congreso está aplicando una solución "a corto plazo". "Se quiere atender un problema con una solución populista de devolver dinero, pero no es la mejor forma. Se quiere atender a corto plazo la necesidad de las persona por esta pandemia", indicó.

Bernal comentó además que, de ser el caso que la ley se apruebe por insistencia, esto costaría ceca de 18 millones de soles "asumiendo que todas las personas van a solicitar una devolución de dinero".

"Hay efectos y hay consecuencias de este tipo. Esta medida en particular terminaría de consolidar las medidas para desmantelar el sistema. Recordemos que al final el objetivo es ahorrar para cuando seamos viejos y eso se está rompiendo", dijo.

El Gobierno observó la tarde de este último viernes la ley aprobada en el Congreso de la República que permite el retiro de aportes de la ONP. El Ejecutivo tenía 15 días de plazo para promulgar u observar la autógrafa, que les fue enviada el pasado 28 de agosto.

El Congreso aprobó el pasado 25 de agosto el proyecto que permite el retiro de S/4 300 para los ex aportantes y actuales afiliados de la ONP.

