¿Al estilo Chancay? Puerto del Callao conecta directamente con China y Corea del Sur en 23 días

El nuevo servicio Alpaca permitirá unir al Callao con China y Corea del Sur sin escalas.

El Puerto del Callao acaba de dar un paso que lo acerca al modelo de conectividad que ya viene impulsando el megapuerto de Chancay.

La llegada de la embarcación MSC LOME V inauguró el nuevo servicio Alpaca de Mediterranean Shipping Company (MSC), que permitirá unir al Perú con los puertos de Ningbo (China) y Busan (Corea del Sur) sin escalas, en un tiempo estimado de 23 días.

Según APM Terminals Callao, este nuevo servicio reducirá significativamente los tiempos de tránsito entre Asia y Perú, ofreciendo una conexión directa, eficiente y estratégica para importadores y exportadores.

“Es una solución logística diseñada para los principales mercados asiáticos”, destacó Fernando Fauche, director comercial de APM Terminals Callao, quien calificó el arribo del MSC LOME V como “un hito logístico y comercial” para el país.

Servicio Alpaca funcionará una vez a la semana

El servicio Alpaca llegará todos los miércoles al Terminal Norte Multipropósito del Callao, reforzando su rol estratégico como puerta de entrada y salida del comercio exterior peruano.

Según APM Terminals, esta nueva ruta permitirá fortalecer sectores como tecnología, manufactura, retail y minería, al agilizar las importaciones y exportaciones hacia Asia.

El anuncio llega justo cuando el Puerto de Chancay, operado por Cosco Shipping, ya inició oficialmente sus operaciones comerciales tras obtener su licencia en junio de este año.

Este megaproyecto busca consolidarse como un hub regional que conecte de forma directa Sudamérica con Asia, acortando los tiempos de tránsito y reduciendo la dependencia de puertos intermedios.

En ese contexto, el lanzamiento del servicio Alpaca muestra que el Callao no se queda atrás y responde con su propia apuesta por la conectividad directa. El Callao se reafirma como el puerto más activo del país y con capacidad comprobada para recibir servicios de largo alcance.