Puerto Iguazú y Lima estarán conectados desde diciembre: ¿Cuántos vuelos semanales habrá y qué aerolínea los operará?

La aerolínea argentina low cost, Flybondi, confirmó la apertura de una nueva ruta internacional que conectará Puerto Iguazú (Argentina) con Lima (Perú) a partir de diciembre de 2025. Con esta expansión, Perú se convierte en el tercer destino latinoamericano para la compañía, que ya opera vuelos a Brasil y Paraguay.

La nueva ruta operará con cuatro vuelos semanales, programados para los días lunes, miércoles, viernes y domingos. Los boletos estarán disponibles para su compra en la página web de la aerolínea a partir de la próxima semana.

Impacto en el turismo regional

María Del Sol Velásquez García, directora de Promoción de Turismo, dijo a RPP que la iniciativa de Flybondi busca dinamizar significativamente el flujo de visitantes internacionales entre ambos países. Se espera que durante el primer año de operación se transporte un aproximado de 50,000 pasajeros en esta ruta, que será operada con aviones 737-800 NG.

Según la aerolínea, esta conexión contribuirá a fortalecer el turismo en Argentina y Perú, generando un impacto positivo en sectores clave como la industria hotelera, gastronómica y de transporte.

Con la incorporación de Puerto Iguazú, Lima quedará conectada con siete destinos argentinos, incluyendo Buenos Aires, Salta, Rosario, Córdoba, Mendoza, y el reinicio de vuelos a Tucumán, también en diciembre. Según información de Aviacionline, esta nueva ruta elevará el corredor aéreo Argentina-Perú a aproximadamente 94 vuelos semanales, una cifra no vista desde 2018-2019.

Las operaciones de Flybondi en Latinoamérica

Flybondi, que inició sus operaciones en 2018 y ha transportado a más de 16 millones de pasajeros en Argentina y América Latina, busca consolidar su propuesta de conectividad accesible.

Su ingreso a Perú amplía su red en Sudamérica y refuerza la competencia en el segmento de bajo costo. Además de la nueva ruta a Lima, Flybondi tiene presencia en 17 destinos domésticos en Argentina y cinco rutas internacionales en Brasil, junto con un vuelo a Paraguay.