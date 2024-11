¿Qué le falta al Perú para adherirse a la OCDE? Representante del Perú lo explicó

Ana Rosa Valdivieso, también alta representante para el Proceso de Adhesión del Perú a la OCDE, estuvo presente en RPP y también expresó cuáles son las estrategias para reducir la informalidad.

En el marco de las reuniones por CADE Ejecutivos 2024, la embajadora del Servicio Diplomático, Ana Rosa Valdivieso, también alta representante para el Proceso de Adhesión del Perú a la OCDE, se presentó en Ampliación de Noticias por RPP para conversar sobre los temas que expondrá durante su participación en el evento.

Sobre la incorporación del Perú a la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), Ana Rosa Valdivieso contó que tienen que examinar 24 comités y, hasta ahora, solo 5 comités han evaluado al país. Entre ellos está el Comité de Gobernanza Pública, el Grupo de Trabajo de Anticorrupción Internacional, el Comité de Altos Funcionarios de Presupuesto, el Comité de Medio Ambiente y el Comité Regulatorio.

"Todos ellos nos han dado recomendaciones que son obligatorias para poder acceder a la OCDE y si no pasamos los 24 comités, tampoco pasamos a evaluación por el Consejo Político".

Reformas para reducir la informalidad

Bajo este contexto, Valdivieso se refirió a la informalidad en el país, explicando que este es un problema multidimensional, por lo que se deben realizar reformas necesarias.

"En el Comité de Desarrollo Económico se ha propuesto una estrategia que es multidimensional, porque tiene que ver con cambios de leyes laborales para flexibilizar, con incentivos para la pequeña y mediana empresa para formalizar, con reformas tributarias también y con ordenamientos de una serie de leyes", sostuvo.

"Hay una decisión política que tiene que fortalecerse, no solamente en el Ministerio de Trabajo, sino en todos los demás sectores que tienen que ver. El sector empresarial también tiene que tener una posición decisiva sobre esto. Se tiene que permitir dar incentivos a la formalización. Es un tema que es polémico para todos, pero que se tiene que hacer porque si no se agranda el universo tributario, no es posible llevar a cabo reformas", agregó.

OCDE sobre la minería ilegal

Ana Rosa Valdivieso señala que el comité de Medio Ambiente está preocupado por la minería ilegal y la contaminación, ya que "estamos comprometidos desde el convenio de Dinamarca, otros convenios contra la contaminación por mercurio y debemos reducir el carbono".

Por ello, la OCDE esperaba que se pueda eliminar el Registro Integral de Formalización Minera (Reinfo); sin embargo, "parece que se extenderá 1 año más. No sabemos, pero eso es lo que parece".

Finalmente, indicó que habrá "reformas que no se van a poder dar en estos momentos. Eso es lo que va a pasar y que tenemos que avanzar en lo que se pueda y buscar la oportunidad más propicia para empujar otras reformas indispensables y necesarias".